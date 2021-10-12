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Неземная красота: дочь умирающей Аршавиной заметно выросла

Алиса Аршавина ФОТО: скриншот с youtube.com

Андрей Аршавин ради своей будущей жены Алисы бросил беременную возлюбленную Юлию Барановскую с двумя детьми на руках. Таким образом младший сын родился уже после того, как его родители расстались. Тем не менее, именно он пошел по стопам Андрея и тоже стал играть в футбол.

Супруга Алиса тоже оказалась матерью трех детей. В браке с Аршавиным она родила дочь Есению. По слухам, футболист и женился-то на ней, поскольку Алиса ждала ребенка. По другим данным, спортсмен был настолько влюблен, что ринулся очертя в омут головой, не предполагая, насколько быстро закончится его семейная жизнь.

Действительно, спустя короткое время Аршавин оставил жену. Впоследствии Алиса дала несколько интервью, в которых жаловалась на Андрея, сетовала, что ее дети от предыдущего брака Алексей и Алиса тяжело переживают его уход, ведь уже успели с ним сродниться. А младшая дочь папу и вовсе еле помнит.

С тех пор прошло уже весьма продолжительное время. Дочь Андрея и Алисы Есения подросла, выросли и старшие дети. Так, наследница Аршавиной Алиса часто фигурирует в аккаунте матери в социальной сети «Инстаграм». Девочке даже посвятили несколько пабликов в Интернете. Алисе уже десять лет, и, уверены фанаты, она является маминой любимицей.

«Мой ангел, моя розочка. Как же я тебя люблю. Какая ты у меня нежная и очень добрая. Пусть Бог оберегает тебя от всего плохого. Ведь ты очень ранима. Я у тебя всегда рядом, знаю, как нужна и как сильно меня любишь. Любишь всех на этом свете, Бог одарил тебя невероятным сердцем», - посвятила ей такие строки Алиса Аршавина.

По мнению фанатов, девочка заметно подросла и становится настоящей красавицей. В комментариях к очередному фото Алисы поклонники рассыпаются ей в комплиментах. Девочка действительно обладает яркой, запоминающейся внешностью.

«Нежность..», «Модель», «Какая красивая девочка», - высказались фанаты.

Алиса Аршавина утверждает, что именно дети являются ее самой большой поддержкой в этот тяжелейший период жизни. После скандального расставания с Андреем Аршавиным она обнаружила у себя аутоиммунное заболевание, в результате которого буквально лишилась носа. Она даже была одной ногой в могиле. К счастью, врачам удалось ее спасти, однако о полном выздоровлении пока и речи не идет.


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