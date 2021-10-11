Керсти Кальюлайд вспоминает, как впервые заговорила с Путиным
Президент Эстонии Керсти Кальюлайдрассказала о том, как впервые заговорила с российским главой Владимиром Путиным, пишет Eesti Päevaleht.
Президент Эстонии Керсти Кальюлайдрассказала о том, как впервые заговорила с российским главой Владимиром Путиным, пишет Eesti Päevaleht.
В ноябре 2018 года в ходе празднования столетия окончания Первой мировой войны в Париже Кальюлайд обратилась к Путину.
«Здравствуйте, я президент Эстонии. Я знаю, что мы можем не во многом соглашаться, но это не значит, что мы не можем общаться. Так что иногда мы могли бы поговорить подольше», — сказала она.
Российский президент положительно отреагировал на инициативу Кальюлайд.
«Очень интересная идея», — ответил ей Путин.
В апреле 2019 года Кальюлайд приезжала в Москву, где у нее прошла встреча с Владимиром Путиным. В рамках своего визита она также приняла участие в открытии отреставрированного исторического здания посольства.