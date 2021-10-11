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Смотри: эстонцы сняли фильм о том, как развлекаются дети в деревнях

«Tagurpidi torn» ФОТО: Filmiplakat

Приключенческий фильм Яака Кильми «Башня-Наоборот», снятый прошлым летом в Лайтсе и в Хелленурме, приподнимет завесу таинственности. Уже готовы трейлер и плакат фильма.

Режиссер Яак Кильми очарован содержанием ленты: «Башня-Наоборот» - приключенческий фильм, которого мне не хватало. Наш фильм поднимает серьезные вопросы, которые скрыты за прекрасным фасадом повседневной жизни. Когда они находят встают на пути в жизни детей, страдают дружеские отношения и теряются границы между добром и злом. Думаю, что каждый знает, что многие выборы детей могут показаться взрослым легкими, но молодых они могут загнать в угол. В этом фильме я не предлагаю легких решений. Мы говорим полутонами, как светлыми, так и темными».

Кадры из фильма ФОТО: Heikki Leis

В центре поучительного фильма компания детей, которую Кильми и сценарист Айди Валлик пытаются изобразить так, как они их видят, учитывая свой опыт и свои наблюдения. «Меня, как режиссера, интересуют спонтанность детей и их желание играть. Это я и хотел перенести на экран, как в их будничных занятиях, так и в групповых отношениях. Действующие лица - живые и своеобразные ребята. Работа с ними — это постоянное балансирование между запланированными действиями и хаосом. Думаю, что только так можно сохранить в фильме неподдельность и жизненность», - говорит Кильми.

Продюсер фильма Эвелин Пенттила добавляет: «Для нас было важно сделать фильм для молодого зрителя, который, если можно так сказать, растет вместе с главным героем Кристьяном. Несомненно, фильм помогает познакомить нас с актерами нового поколения, у которых большой потенциал для киноэкрана».

Кадры из фильма ФОТО: Heikki Leis

Приключенческий фильм «Башня-Наоборот» повествует о летних каникулах детской компании в сонной деревне на юге Эстонии, где единственным развлечением служит времяпрепровождение на заброшенном производственном комплексе. Но им запрещают туда ходить. Глава компании Кристьян и его друзья Ариель, Лооре, Миа-Маргот и Сийм решают нарушить запрет. Это решение изменит их жизнь, и поставит друзей в жесткое противостояние. Им придется решать какие поступки правильные, а какие - нет.

В главных ролях: Нильс Яагуп Энгланд (Кристьян), Ребека Каск (Лооре), Уна Марта Сомс (Миа-Маргот), Лаура Вахтре (Ариель), Кими Пейко Пилипенко (Сийм), Мирья и Мирье Тоомсалу (Лисандра), Андрес Лепик (Эльмар). В остальных ролях: Расмус Эрмел, Рихо Кютсар, Эвелин Выйгемаст, Анти Кобин, Эстер Кунту, Яаника Арум, Юули Лилл и Реймо Сагор.

Кадры из фильма ФОТО: Heikki Leis

Автор сценария фильма «Башня-Наоборот» Айди Валлик (Куда уходят души), режиссер Яак Кильми («Рождество в джунглях», «Бунт свиней», «Герои»).

Спонсоры фильма: Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Läti Kinokeskus, MEDIA, TV3 ning Tartu Filmi Fond. Продюсеры фильма: Stellar Film ja Studija Locomotive, дистрибьютор ACME Film. Фильм «Башня-Наоборот» выходит на экраны кинотеатров Эстонии в 2022-м году.

Кадры из фильма ФОТО: Heikki Leis

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