«Самая красивая девочка в мире» доказала, что стала совсем взрослой, выйдя на подиум в нижнем белье

Французская модель Тилан Блондо стала известна по всему миру, когда в шестилетнем возрасте получила титул самой красивой девочки. С тех пор у дочери футболиста Патрика Блондо и актрисы Вероники Лубри карьера в фешен-мире взлетела до небес. Сейчас 20-летняя девушка приняла участие в одном из показов Недели моды в Париже, где вышла на подиум в одном белье, пишет News.com.

На модели был надет черный комплект с сетчатыми вставками, который подчеркивал ее загорелую кожу. А перья на трусиках и ботинках Тилан подпрыгивали в такт движениям, приковывая к себе взгляд. Добиваясь максимальной естественности образа, девушка позировала с натуральным макияжем и простой укладкой. От многих моделей «самую красивую девочку» отличало обилие маленьких татуировок, которыми были усыпаны ее руки.

Поклонники Тилан пришли в восторг, стоило им увидеть фото с показа, которые она опубликовала в «Инстаграме» для 4,5 млн подписчиков.

Благодаря своей необычной внешности Тилан успешно снимается с шестилетнего возраста для различных журналов. В десять лет модель попала во французский Vogue, а в 13 впервые стала лицом с обложки. Впервые на подиум девушка вышла в 2017 году, демонстрируя наряды Dolce & Gabbana на Неделе моды в Милане, куда позднее ее пригласили снова. Тилан является одной из самых успешных юных моделей, она уже успела стать лицом таких брендов, как Lacoste, Hugo Boss, Jean Paul Gaultier, Ralph Lauren, Massimo Dutti и других.



