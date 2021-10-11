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Джаред Лето пострадал от рук полиции во время митинга в Риме

Джаред Лето. ФОТО: NBC/AP

Американский рок-музыкант и актер Джаред Лето пострадал от рук полиции на митинге антипрививочников в Риме, об этом он рассказал в Stories Instagram-аккаунта.

По словам знаменитости, сам он участия в акции против вакцины в столице Италии не принимал, но снимал происходящее на видео. Лето признался, что ему «досталось» от сотрудников правоохранительных органов. Актер выложил кадры столкновения полиции с мирным населением. «Меня поймали на протесте в Италии», — добавил он. По словам Лето, полиция применяла слезоточивый газ, сообщает Lenta.ru.

Ранее на улицы итальянской столицы на протест вышли почти 10 тысяч человек. Так же попали на видео столкновения антипрививочников с полицией Австралии. На кадрах видно, как толпа прорывает кордон австралийских правоохранителей. В ходе беспорядков десятки правоохранителей получили ранения, были задержаны всего несколько сотен человек.

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