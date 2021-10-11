Джаред Лето пострадал от рук полиции во время митинга в Риме

По словам знаменитости, сам он участия в акции против вакцины в столице Италии не принимал, но снимал происходящее на видео. Лето признался, что ему «досталось» от сотрудников правоохранительных органов. Актер выложил кадры столкновения полиции с мирным населением. «Меня поймали на протесте в Италии», — добавил он. По словам Лето, полиция применяла слезоточивый газ, сообщает Lenta.ru.