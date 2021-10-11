Любила путешествия и обожала маленькую дочь: что известно о погибшей в ДТП с авто Собчак

Тарасова активно вела личный блог в Instagram, вела курсы по растяжке и медитации, делилась с подписчиками советами по работе с телом. Она часто путешествовала в одиночестве. «За это лето я сменила много разных мест и именно так я чувствую свободу и жизнь», — делилась она. Останавливаться в этом направлении Екатерина не планировала: «Сейчас задаюсь вопросом — как может быть еще больше новых мест, природы, интересных людей и общения в моей жизни с легкостью?»

Екатерина хотела, чтобы женщины раскрывались и разблокировали творческую энергию

У девушки осталась семилетняя дочь. Екатерина обожала девочку и вкладывалась в нее полностью, прививала тягу к знаниям и любовь к путешествиям. О материнстве Катя отзывалась так: «Есть такие этапы, которые делят жизнь на до и после. После рождения дочки начался новый виток. С каждым годом Маша растет, и вместе с этим меняется мое «мамство». Это такая интересная роль, когда ты и родитель, который «воспитывает», и взрослый, который «пример», пишет Starhit.

Об отце девочки Катя не говорила в социальных сетях, как выяснилось, он с ребенком не общается. Дочку Екатерины готовы забрать друзья.

Также стало известно, что подруга погибшей обращалась к Собчак. «Я лично обратилась к Ксении Анатольевне Собчак за оказанием поддержки и помощи дочери погибшей — Маше», — отметила приятельница Тарасовой, сообщив, что телеведущая ее игнорирует. В свою очередь, Ксения заявила, что действительно ищет семьи пострадавших, чтоб помочь. «И родных Екатерины мы тоже найдем», — добавила журналистка.