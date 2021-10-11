Собчак опровергла сообщения о гибели второй пассажирки в ДТП в Сочи

«По состоянию — оно (состояние пострадавшей) тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она слава богу ЖИВА», — написала она.

В скором времени продолжила Собчак, лечение Садовник продолжится в Москве, а муж пострадавшей заявил об отсутствии к ней претензий. «Хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших», — призвала телеведущая.

Собчак также прокомментировала сообщения о том, что она после столкновения покинула место аварии. «Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в [шоке] дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи», — сообщила она.

Телеведущая объяснила, что она «не спасатель и не врач, не водитель» и только мешала бы сотрудникам экстренных служб помогать пострадавшим. Она также сообщила, что не намерена была оставаться и «торговать лицом» на месте происшествия, чтобы не спровоцировать критику за отсутствие помощи спасателям и медикам, а помочь способна только своими связями.