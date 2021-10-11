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Собчак опровергла сообщения о гибели второй пассажирки в ДТП в Сочи

Ксения Собчак ФОТО: Alexander Shcherbak/TASS

Информация о гибели второй пассажирки автомобиля Volkswagen Оксаны Садовник, столкнувшегося с Mercedes, в котором ехала телеведущая Ксения Собчак, не соответствует действительности. Об этом Собчак заявила в Telegram, передает «РБК».

«По состоянию — оно (состояние пострадавшей) тяжелое, у нее травма головы, легких, бедра, ей удалили селезенку. Но она слава богу ЖИВА», — написала она.

В скором времени продолжила Собчак, лечение Садовник продолжится в Москве, а муж пострадавшей заявил об отсутствии к ней претензий. «Хватит метать фейки и драконить семьи пострадавших», — призвала телеведущая.

Собчак также прокомментировала сообщения о том, что она после столкновения покинула место аварии. «Реальность такова, что я попала в аварию, пострадала, с подбитой головой в [шоке] дошла до другой машины и уехала домой, после того, как мне сказал мой директор, что к людям едут врачи», — сообщила она.

Телеведущая объяснила, что она «не спасатель и не врач, не водитель» и только мешала бы сотрудникам экстренных служб помогать пострадавшим. Она также сообщила, что не намерена была оставаться и «торговать лицом» на месте происшествия, чтобы не спровоцировать критику за отсутствие помощи спасателям и медикам, а помочь способна только своими связями.

Она добавила, что ее помощники ищут контакты семьи первой погибшей девушки — Екатерины Тарасовой — и отметила, что намерена помочь всем пострадавшим. «Потому что мы — так уж случилось, остались живы. Такова реальность», — заключила она.

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