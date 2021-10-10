BadComedian назвал главную причину низкого качества российского кино

«Мы живем не в мире, где хорошее в приоритете. В приоритете — заработать. Наше кино зарабатывает. По крайней мере, те люди, которые его снимают», — заявил критик

Он также обратил внимание на то, что существует мало примеров крупных российских картин, которые не спонсировались бы государством. «Кино живет на дотациях», — резюмировал Баженов, отметив, что из-за такого положения вещей кинематографистам часто приходится выполнять правительственные заказы.