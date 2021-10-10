Похожа? Керсти Кальюлайд похвасталась своим портретом
Вчера в Кадриорге впервые представили картину художницы Элис Касе, которая будет находиться на первом этаже канцелярии президента в галерее глав государств.
Вчера в Кадриорге впервые представили картину художницы Элис Касе, которая будет находиться на первом этаже канцелярии президента в галерее глав государств.
«Позировать для картины — это необычный опыт, а сотрудничество с художником было очень приятным. Кроме того, в эти моменты я могла ничего не делать», - шутит Керсти Кальюлайд.
Помимо официального портрета в галерее представлено еще две картины Элис Касе.