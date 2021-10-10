Вс, 10.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Похожа? Керсти Кальюлайд похвасталась своим портретом

09.10.2021. Tallinn. President Kersti Kaljulaidi portreemaali esitlus Kadriorus. ФОТО: Eero Vabamägi/Postimees

Вчера в Кадриорге впервые представили картину художницы Элис Касе, которая будет находиться на первом этаже канцелярии президента в галерее глав государств.

«Позировать для картины — это необычный опыт, а сотрудничество с художником было очень приятным. Кроме того, в эти моменты я могла ничего не делать», - шутит Керсти Кальюлайд.

Помимо официального портрета в галерее представлено еще две картины Элис Касе.

НАВЕРХ
Back