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Водитель машины Собчак рассказал подробности смертельного ДТП в Сочи

Ксения Собчак. ФОТО: Artyom Geodakyan/TASS

Водитель автомобиля Mercedes Олег Цой, в котором ехала российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак, рассказал подробности смертельной аварии, произошедшей в Сочи. Цитаты приводит Telegram-канал Baza.

Он отметил, что взял троих пассажиров — двух девушек и одного мужчину — в Розе Хутор, они возвращались после некоего мероприятия. С ними Цой направился в аэропорт, пишет Lenta.ru.

Во время движения по Краснополянскому шоссе водитель выехал на встречную полосу, врезался в машину марки Volkswagen и отскочил в автобус МАЗ. Цой подчеркнул, что пассажиры не подгоняли его.

Эту информацию подтвердила и сама Собчак. По словам журналистки, в момент аварии она находилась в машине и разговаривала с коллегами в Zoom. «Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял», — отметила она.

Во второй машине находилось трое человек, двое из них, по предварительным данным, погибли, третий в тяжелом состоянии. Авария произошла 9 октября.

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