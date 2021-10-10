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Бузова пришла к Урганту и показала танцы у шеста. Телеведущий закрыл лицо руками

ФОТО: Кадр из видео

35-летняя телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова недавно стала гостьей программы «Вечерний Ургант». Звезда пыталась продемонстрировать танцы у шесты и смутила Ивана Урганта.

Ольга танцевала под свою песню «Пока ты без дел», ее движения ввели ведущего Ивана Урганта в полное смущение и он закрыл лицо руками, пишет RUS.TVNET.lv.

В начале Иван поговорил с Ольгой о творчестве, новом альбоме и личной жизни звезды, а потом попросил ее продемонстрировать чему она научилась за несколько уроков танцев у шеста. 

Бузова показала несколько элементов, приседание с широко расставленными ногами, прислонялась спиной к шесту, а также несколько наклонов. На протяжении всего номера Ургант постоянно шутил над знаменитостью. В завершении танца он закрыл лицо руками.

«Ты как будто газопровод строишь», - сказал он Ольге.

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