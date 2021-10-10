Бузова пришла к Урганту и показала танцы у шеста. Телеведущий закрыл лицо руками

Ольга танцевала под свою песню «Пока ты без дел», ее движения ввели ведущего Ивана Урганта в полное смущение и он закрыл лицо руками, пишет RUS.TVNET.lv.

В начале Иван поговорил с Ольгой о творчестве, новом альбоме и личной жизни звезды, а потом попросил ее продемонстрировать чему она научилась за несколько уроков танцев у шеста.

Бузова показала несколько элементов, приседание с широко расставленными ногами, прислонялась спиной к шесту, а также несколько наклонов. На протяжении всего номера Ургант постоянно шутил над знаменитостью. В завершении танца он закрыл лицо руками.