Ксения Собчак прокомментировала ДТП со смертельным исходом: только оклемалась

По ее словам, она только что «оклемалась». У нее многочисленные травмы. «У меня сотрясение мозга. У ассистентки тоже. Ехала с командой, после столкновения потеряла сознание, потом моя ассистентка перевела меня в другую машину», — рассказала она, сообщает Lenta.ru.

В тот момент, когда произошло столкновение со второй машиной, Собчак разговаривала по рабочим вопросам с коллегами в Zoom.



На кадрах с места событий, опубликованных в сети, видно, что на дороге лежит труп. В стороне стоит автомобиль Mercedes, у которого полностью отвалилась передняя часть. На место прибыл автомобиль скорой помощи, пишет Moslenta.ru.

Источник сообщил, что за рулем арендованной машины находился уроженец Армении. Он допустил опасный маневр на дороге, который привел к столкновению с иномаркой Volkswagen и гибели двух пассажиров.