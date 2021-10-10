Сексуальные опыты и путешествия во времени: о чем чаще всего рассказывают жертвы, которых якобы похищали пришельцы

Неважно, существуют ли внеземные цивилизации. Для тех, кого якобы забирали к себе пришельцы, всё происходило наяву. По подсчетам экспертов, об этом в разное время сообщали от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов человек. Причем некоторые из них утверждали, что «зеленые человечки» наведывались к ним регулярно. Цели этих визитов туманны, но есть всего несколько сценариев, по которым они чаще всего происходят, пишет Daily Star.

Один из самых популярных вариантов контакта с пришельцами — медицинские опыты. В 2014 году бывшая сотрудница Министерства обороны Великобритании Хилари Портер заявила, что инопланетяне «похищали ее всю жизнь». Впервые это случилось, когда ей было всего пять лет, пишет Life.ru.

«Меня раздели и бросили на какую-то кровать. Они взяли острый инструмент и прижали его к моему телу. Я закричала. Что происходило потом, я не помню», - говорит Хилари Портер.

Дженни Рэндлс из Британской ассоциации по исследованию НЛО утверждает, что пришельцев интересуют только молодые люди. По-видимому, это связано со способностью иметь детей. Одного мужчину инопланетяне забраковали, потому что он перенес вазэктомию (мужскую стерилизацию).

Некоторые уфологи уверены, что пришельцы — это на самом деле люди, прилетевшие к нам из будущего. То есть те, кого они забирают с собой, совершают самое настоящее путешествие во времени.«Мы знаем, что прошли долгий путь эволюции. И знаем, что в будущем наши технологии будут гораздо более продвинутыми. Поэтому пришельцы — это мы сами. Это самое простое объяснение», - считает Майкл Мастерс.

Версию о визитерах из будущего подтверждают и жертвы похищений. В своих интервью они часто ссылаются на искажения времени, которые они испытывали на «летающих тарелках».

«Есть основания полагать, что они прилетают из других звездных систем, но, судя по сообщениям очевидцев, идея о путешествиях сквозь измерения также не лишена смысла», - комментирует Дилан Стюарт.

Дилан добавляет, что феномен похищения инопланетянами часто имеет сексуальный аспект, причем подчас «чрезвычайно агрессивный», больше похожий на насилие. Но бывает и по-другому. Один из самых известных инцидентов в истории НЛО связан с похищением бразильского фермера Антонио Вилья Боаса, который на борту инопланетного корабля «занимался любовью с красивой блондинкой».