Зрители не могли оторвать глаз от ведущей новостей, но все самое горячее она оставила для Instagram.

Пробовать новое, экспериментировать и делать горячие снимки — любимые занятия этой девушки, которая покоряет с первого взгляда, пишет Life.ru.

Ромине Маласпине всего 27, но эта красавица может похвастаться уже многими «титулами».

Она модель, звезда реалити-шоу, певица, танцовщица, бизнес-леди, актриса, а до недавнего времени еще и ведущая новостей на 26-м канале в Аргентине. Эту должность девушка занимала почти год.

Внешность Ромины оказалась настолько эффектной, что следить за ней стали даже те, кого мало интересуют происходящие в мире события.

В Instagram на ведущую подписалось 2,6 млн человек, которых она не оставляет без жарких снимков в бикини или без.

Весной девушка объявила, что уходит из тележурналистики, чтобы посвятить себя творчеству, а также проекту, связанному с криптовалютой, пишет Los Andes. Вскоре после этого Ромина выпустила свою первую песню Color.