Зрители не могли оторвать глаз от ведущей новостей, но все самое горячее она оставила для Instagram
Зрители не могли оторвать глаз от ведущей новостей, но все самое горячее она оставила для Instagram.
Зрители не могли оторвать глаз от ведущей новостей, но все самое горячее она оставила для Instagram.
Пробовать новое, экспериментировать и делать горячие снимки — любимые занятия этой девушки, которая покоряет с первого взгляда, пишет Life.ru.
Ромине Маласпине всего 27, но эта красавица может похвастаться уже многими «титулами».
Она модель, звезда реалити-шоу, певица, танцовщица, бизнес-леди, актриса, а до недавнего времени еще и ведущая новостей на 26-м канале в Аргентине. Эту должность девушка занимала почти год.
Внешность Ромины оказалась настолько эффектной, что следить за ней стали даже те, кого мало интересуют происходящие в мире события.
В Instagram на ведущую подписалось 2,6 млн человек, которых она не оставляет без жарких снимков в бикини или без.
Весной девушка объявила, что уходит из тележурналистики, чтобы посвятить себя творчеству, а также проекту, связанному с криптовалютой, пишет Los Andes. Вскоре после этого Ромина выпустила свою первую песню Color.
А еще блогер заботится о домашнем питомце — кошечке Мие, которую приютила. Девушка без ума от хвостатой и даже завела ей отдельный аккаунт