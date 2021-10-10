Ради счастья супруги мужчина уменьшил длину полового члена

Проживающий в австралийском Сиднее отец троих детей имел половой член очень большой длины. И для того, чтобы доставить счастье своей супруге, с которой он прожил более 20 лет, мужчина прошёл через хирургическую операцию по уменьшению длины пениса. Житель Сиднея поведал о своих отношениях в радиоинтервью, где он представился Дэном. Во время этой беседы мужчина рассказал, что пошёл на «большие жертвы» для того, чтобы их супружеская жизнь в спальне вспыхнула с новой силой. И самой главной жертвой он считает именно хирургическое уменьшение длины полового члена, пишет Medikforum.ru.

По словам Дэна, его супруга постоянно жаловалась на то, что слишком значительная длина пениса причиняет ей боль во время секса. Мужчина рассказал, что уменьшил размер полового члена на 3,81 см. Изначально его длина превышала 25 см. Ведущие поинтересовались, как теперь стал выглядеть его пенис, и как именно проходила процедура уменьшении длины.