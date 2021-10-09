Стал известен пол второго ребенка Нюши

31-летняя Нюша ждет мальчика! Через считанное время артистка родит супругу Игорю Сивову второго ребенка (к слову, от предыдущего брака политик также воспитывает двоих сыновей).

«В прошлую беременность я держала все под завесой тайны, долго не рассказывала ни об имени, ни о поле первенца, но в этот раз многое будет по-другому…» — заявила певица в личном блоге.

В честь будущего малыша звезда с мужем устроили гендер-пати. На вечеринку супруги пригласили друзей и коллег по шоу-бизнесу. Так, на мероприятии присутствовали Ханна, Пашу, Аня Pokrov и другие. Нюша предстала перед публикой в коротком обтягивающем платье красного цвета. Ее образ дополнили собранные в хвост волосы и высокие каблуки, пишет Starhit.ru.