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Стал известен пол второго ребенка Нюши

Нюша. ФОТО: Скриншот с Instagram

Совсем скоро Нюша станет мамой во второй раз — певица находится на последних сроках беременности. Буквально несколько минут назад исполнительница озвучила пол будущего малыша.

31-летняя Нюша ждет мальчика! Через считанное время артистка родит супругу Игорю Сивову второго ребенка (к слову, от предыдущего брака политик также воспитывает двоих сыновей).

«В прошлую беременность я держала все под завесой тайны, долго не рассказывала ни об имени, ни о поле первенца, но в этот раз многое будет по-другому…» — заявила певица в личном блоге.

В честь будущего малыша звезда с мужем устроили гендер-пати. На вечеринку супруги пригласили друзей и коллег по шоу-бизнесу. Так, на мероприятии присутствовали Ханна, Пашу, Аня Pokrov и другие. Нюша предстала перед публикой в коротком обтягивающем платье красного цвета. Ее образ дополнили собранные в хвост волосы и высокие каблуки, пишет Starhit.ru.

Напомним, Нюша и Игорь поженились в 2017-м, спустя год у супругов родилась дочь. Имя наследницы возлюбленные долго держали в секрете. Лишь в конце 2019-го супруги признались, что назвали малышку… Симбой.

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