10 марта 2001 года около собственного дома в Таллинне двумя выстрелами из пистолета был убит издатель газет «Эстония» и «Вести Недели» Виталий Хаитов.

Виталий Хаитов родился в 1944 году в Душанбе. В 1995 году в Эстонии основал издательский дом «Вести», а спустя два года стал и владельцем газеты «Эстония». Помимо Хаитова совладельцами изданий были также Геннадий Эвер (фамилия по жене, по рождению Григорян), Евгений Рагрин и акционерное общество STV Kaabeltelevisioon.