«Королевские кобры» Ивлеевой: что за шоу и почему о нём гудит весь Интернет

«Королевские кобры» и кричащая матом Ивлеева

В «Королевских кобрах» участвуют дрэг-квин — это артисты мужского пола, которые переодеваются в женскую одежду для выступления. Обращаться к ним принято в женском роде, а главная задача дрэг-квин как артистов — перенять все черты, считающиеся исключительно женскими, и гиперболизировать.

Хотя дрэг-артисты не обязательно являются геями или транссексуалами, дрэг-культура всё равно остаётся частью ЛГБТ-движения и выражает протест против ущемления прав секс-меньшинств в некой театральной и карикатурной форме. Шоу подобного «Королевским кобрам» формата, как правило, активно разрушают гомофобию и избавляют общество от всякого рода стигм. Именно этот факт стал главной причиной для первой волны недовольства шоу Ивлеевой.

В «Королевских кобрах», как считают пользователи Сети и ЛГБТ-активисты, не хватает глубины, а дрэг-мир показан как поверхностная форма развлечения, которая не несёт в себе никакой пользы. По мнению зрителей, Ивлеева убрала всю политизированность темы дрэг-шоу и оставила «блёстки и танцы фриков». Согласно концепции программы, Ивлеева вместе со вторым приглашённым ведущим объявляет соревнующихся в эпатажности и пластичности дрэг-квин. После выступления зрители с помощью аплодисментов определяют, кто из двух участниц стал лучшей и попадёт в финал.

Милонов предложил отправить Ивлееву в тюрьму из-за дрэг-шоу

Зрители YouTube критикуют создателей шоу за плохое качество съёмки и отсутствие летающих камер, вследствие чего кадр становится чрезмерно статичным. Сами номера пользователи Сети называют «колхозными». Но наиболее резкие и серьёзные претензии к Ивлеевой звучат из уст недовольных родителей и представителей власти.

Какая-то больная девица ведёт передачи, где соревнуются больные извращенцы. Любой мужчина, переодевающийся женщиной, если это не Верка Сердючка, — это больной извращенец. Ивлееву — в тюрьму. Пусть конкурсы на зоне организует,

— отметил Милонов в беседе с НТВ.

Почему Верка Сердючка стала исключением, Милонов объяснять не стал. Также он не упомянул о том, что дрэг-культура, прикрываясь ёмким словом «пародия», давно существует в российском шоу-бизнесе. Переодевания мужчин в женщин с целью создания карикатурных образов были и остаются частью множества развлекательных телепередач, в том числе КВН, «Кривое зеркало», Comedy Club.

В свою очередь ЛГБТ-активисты предложили запретить показывать в Сети и на телевидении те фильмы мирового и советского кинематографа, где содержатся сцены с переодетыми в женщин мужчинами. К примеру, ЛГБТ-активист Алексеев рассудил, что при таком раскладе следовало бы запретить ленту «Здравствуйте, я ваша тётя!», где тоже присутствует элемент перевоплощения мужчины в женщину.

А сколько у нас было на эстраде певцов, которые переодевались в женщин? Сколько подобных номеров присутствует в различных программах? Непонятно, какое отношение эта новая программа [Ивлеевой] имеет к пропаганде какой-то культуры. Решили сделать программу — ради бога. Это дело организаторов. Если получится талантливо и красиво, то почему бы и нет ? Это всё политика, это вопрос того, как гомофобы пиарятся на этой теме. Кто-то у них в друзьях — они его не трогают. Это всё исключительно политическая целесообразность,