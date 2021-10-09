Астролог предупредила о волне разводов и сорванных контрактов в октябре

«В небе разворачиваются самые настоящие баталии между ядром Солнца, Марсом, ретро-Меркурием и астероидом Хироном в оппозиции к этому ядру», — объяснила звездный расклад астролог.

Почему в ближайшие дни нужно насторожиться тем, чьи отношения висят на волоске? Дело в том, что Хирон отвечает за партнерские отношения, а воинственный Марс — за отстаивание своих интересов.

«Именно сейчас эти две планеты находятся в рецепции (попадание одной планеты в место силы или слабости другой — Прим. ред.), а значит, сильно зависят друг от друга в своих функциях. Это противостояние имеет очень конфликтный характер и самое неприятное, что оно может дать — это увеличение количества разводов или как минимум намерений развестись, а также риски разрыва деловых контрактов», — предупредила Широкова.

При этом астролог обратила внимание на то, что многие могли заметить напряженность в собственном окружении или даже в личной жизни. Анастасия Широкова предостерегла о нескольких принципиальных моментах, пишет 5-tv.ru.

Первый момент — «разводная» тема является очень заразной. Когда к вам приходит подруга и начинает рассказывать о том, как ей плохо и о намерении подать на развод, вы, имея с ней достаточно близкую эмоциональную связь, начинаете выискивать недостатки и в своей семье. Провоцируя таким образом конфликт, вы выводите на эту же тему и себя.

Второй момент — негативное влияние периода ретроградного Меркурия.

«Даже если вы реально находитесь в состоянии проблем, хорошо подумайте, нужно ли именно сейчас решать вопрос с разводом: период ретро-Меркурия очень неоднозначен в том плане, что все решения, которые мы принимаем в это время, могут иметь обратную силу и быть впоследствии отменены», — предупредила звездный эксперт.

К тому же, добавила астролог, мы можем сильно пожалеть о необдуманных спонтанных решениях. Вернуть разрушенное всегда сложнее, а в данном случае задействованы не только личная, но деловая сфера, которая напрямую влияет на вашу репутацию и финансовое состояние.