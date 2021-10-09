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Болит ли печень и вредно ли жирное? Профессор развеял мифы о здоровье

Женщина ест бургер. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Пять самых распространенных мифов о здоровье развеял профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-гепатолог, член Европейской ассоциации по изучению печени Алексей Буеверов. О том, что на самом деле происходит в организме человека при недугах отдельных органов, он рассказал на лекции в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично».

Миф об опасности жирных продуктов

Часто приходится слышать, что есть жирное — вредно. Однако, вопреки этому убеждению, наибольший урон организму наносят сахара. Они быстро превращаются в жир при отсутствии физической нагрузки и «убивают» человека.

«Кроме того, сами по себе быстро усваиваемые углеводы могут способствовать жировым изменениям клеток печени, тем самым делая их нечувствительными к инсулину. Это прямой путь к диабету второго типа, когда собственного инсулина вырабатывается достаточно, но клетки „не хотят“ усваивать его», — добавил Буеверов.

Миф о том, что «болит печень»

Говорят, если тянет в правом подреберье, то это печень, ее надо срочно проверять. Эти боли говорят совсем о другом, так как печень болеть не может, возразил врач. Проверять нужно желчевыводящие пути.

«Печень — это тихий, молчаливый орган, он не болит. Просто потому, что там болеть нечему, там нет болевых рецепторов. Они как бы находятся в капсуле. И только при серьезных травмах, при очень резком расширении может появиться боль. Но это не частые ситуации. Что тянет в правом подреберье? Желчевыводящие пути. Вот там есть болевые рецепторы», — разъяснил профессор.

Миф о гастрите как следствии плохого питания

Гастрит в 95% случаев — инфекционное заболевание, а вовсе не результат неправильного питания, рассказал Буеверов. И вызывает его микроб хеликобактер пилори, с которым сейчас борется все мировое научное сообщество.

«Он вызывает гастрит. Во-вторых, может вызывать язву. Но самое главное, что длительно текущий гастрит, который протекает совершенно бессимптомно, резко повышает риск развития рака желудка. Уничтожение хеликобактера пилори снижает риск рака желудка на 36%», — заметил медик.

Миф о необходимости удаления желчного пузыря, если в нем камни

Нередко, если у человека в желчном пузыре обнаружили камни, даже в небольшом количестве, все твердят в один голос — немедленно к хирургу, удалять! Делать этого просто так ни в коем случае нельзя, возразил врач. По его словам, этот орган выполняет важную функцию — концентрирует желчь, которая обладает антибактериальным действием. Резать стоит лишь в крайних случаях.

«Конечно, есть ситуации, когда от желчного пузыря надо избавляться. Это случаи, когда развились осложнения или весь пузырь забит камнями. Но просто так одиночный камень — это не повод для операции. Кстати, камень, как и печень, болеть не может. Такая боль после удаления пузыря, скорее всего, не пройдет, она с другим связана, как правило, со спазмом», — пояснил Буеверов.

Миф о пользе пробиотиков

Продукты с пробиотиками рекламируются практически на каждом шагу. Однако реальной пользы от них маловато, заметил врач. Вреда, впрочем, тоже никакого, хотя и бывают отдельные случаи, пишет сайт KP.RU.

«К пробиотикам отношение в научном мире очень скептическое. В начале 2019-го года вышел большой систематический обзор, в котором было показано, что пробиотики в большинстве случаев просто не приживаются. То есть, пользы от них никакой, поскольку они чужие для конкретного организма», — заключил профессор.

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