Каким знакам Зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

В первую очередь эксперты предостерегают от излишней экономии тельцов, которые умеют зарабатывать, но не умеют расслабляться и быть беззаботными. Аналогичная проблема возникает у раков, которым астрологи рекомендуют ежемесячно тратить на развлечения 10-15% заработка, сообщает РИА ФАН.