Певец Александр Серов экстренно госпитализирован

По данным издания, 67-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» находится в реанимации московской клиники в кислородной маске. У него поражены легкие на 75%. До этого певец уже проходил лечение в госпитале, находящемся недалеко от его загородного дома.

Ранее сообщалось, что в реанимацию с коронавирусом попал российский актер Валерий Гаркалин. Летом он привился двумя компонентами российского препарата «Спутник V», а до этого он вакцинировался «КовиВаком», однако после этого препарата у него не выработались антитела.