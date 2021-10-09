Певец Александр Серов экстренно госпитализирован
Певца Александра Серова, заразившегося коронавирусной инфекцией, экстренно госпитализировали. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друзей артиста, сообщает Gazeta.ru.
Певца Александра Серова, заразившегося коронавирусной инфекцией, экстренно госпитализировали. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друзей артиста, сообщает Gazeta.ru.
По данным издания, 67-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» находится в реанимации московской клиники в кислородной маске. У него поражены легкие на 75%. До этого певец уже проходил лечение в госпитале, находящемся недалеко от его загородного дома.
Ранее сообщалось, что в реанимацию с коронавирусом попал российский актер Валерий Гаркалин. Летом он привился двумя компонентами российского препарата «Спутник V», а до этого он вакцинировался «КовиВаком», однако после этого препарата у него не выработались антитела.
Также в тяжелом состоянии после заражения COVID-19 находитсятелеведущая и актриса Лариса Гузеева. По данным СМИ, у артистки поражено 65% легких.