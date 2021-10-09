Сб, 9.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Певец Александр Серов экстренно госпитализирован

Александр Серов ФОТО: Eugene Odinokov/Sputnik

Певца Александра Серова, заразившегося коронавирусной инфекцией, экстренно госпитализировали. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на друзей артиста, сообщает Gazeta.ru.

По данным издания, 67-летний исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» находится в реанимации московской клиники в кислородной маске. У него поражены легкие на 75%. До этого певец уже проходил лечение в госпитале, находящемся недалеко от его загородного дома.

Ранее сообщалось, что в реанимацию с коронавирусом попал российский актер Валерий Гаркалин. Летом он привился двумя компонентами российского препарата «Спутник V», а до этого он вакцинировался «КовиВаком», однако после этого препарата у него не выработались антитела.

Также в тяжелом состоянии после заражения COVID-19 находитсятелеведущая и актриса Лариса Гузеева. По данным СМИ, у артистки поражено 65% легких.

НАВЕРХ
Back