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Певица Валерия заявила, что к ее детям предвзято относились в России

Валерия ФОТО: Vyacheslav Prokofyev

Певица призналась, что из-за этого была вынуждена отправить сына учиться в Швейцарию, пишет Kp.ru.

Певица Валерия призналась, что ее детям доставалось в детстве из-за ее звездного имени. У артистки трое наследников: дочь Анна, и сыновья Арсений и Артемий. Все они столкнулись с давлением со стороны педагогов. Певица считает, что к ее детям в российских учебных заведениях относились предвзято.

По словам звезды, особенно тяжело пришлось ее дочери Ане.

«В Щукинском училище, когда она училась, ей будь здоров доставалось!» – заявила звезда.

По словам артистки, за рубежом к детям знаменитостей относятся более лояльно. Именно поэтому старший сын Валерии Артемий в свое время захотел учиться в Европе. В десять лет он отправился в швейцарский летний лагерь. Парню настолько понравились новое места, что он захотел там остаться.

«За границей, конечно, попроще. Сын ничего подобного там не испытывал. А в детстве – постоянно! В школе, бывало, говорили: "Ты что, уроки не выучил? Ты думаешь тебе все можно, потому что ты – сын Валерии?" Я, конечно, была в шоке от таких заявлений», – рассказала Валерия.

Поведение педагогов глубоко возмущало певицу.

««Хотелось спросить: "Вы что? А что, все остальные дети прямо всегда уроки делают? И никогда не случается, что не делают?» – сетует артистка.

Сейчас дети Валерии выросли, сыновья Артемий и Арсений женились, а дочь поселилась отдельно. Артемий уже больше десяти лет живет в Швейцарии. Несколько лет назад он закончил Вебстерский университет в Женеве в области IT-технологий и финансов. За время учебы парень успел получить швейцарское гражданство. Далее он продолжил обучение в музыкальном колледже Беркли в Лондоне. Сейчас Артемий работает в звукозаписывающей студии в Монтре: занимается финансовыми вопросами и продюсированием.

Два года назад Артемий женился на своей однокласснице Наталье Коренной. Мать Натальи четыре года назад возглавила АО «Кузнецкие ферросплавы» – одно из градообразующих предприятий Новокузнецка. Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру.

А вот младший сын Арсений уже сделал Валерию бабушкой. Его жена Лиана родила дочь, которую они назвали необычным именем – Селин. Недавно девочке исполнилось восемь месяцев.


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