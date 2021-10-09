Певица Валерия заявила, что к ее детям предвзято относились в России
Певица призналась, что из-за этого была вынуждена отправить сына учиться в Швейцарию, пишет Kp.ru.
Певица призналась, что из-за этого была вынуждена отправить сына учиться в Швейцарию, пишет Kp.ru.
Певица Валерия призналась, что ее детям доставалось в детстве из-за ее звездного имени. У артистки трое наследников: дочь Анна, и сыновья Арсений и Артемий. Все они столкнулись с давлением со стороны педагогов. Певица считает, что к ее детям в российских учебных заведениях относились предвзято.
По словам звезды, особенно тяжело пришлось ее дочери Ане.
«В Щукинском училище, когда она училась, ей будь здоров доставалось!» – заявила звезда.
По словам артистки, за рубежом к детям знаменитостей относятся более лояльно. Именно поэтому старший сын Валерии Артемий в свое время захотел учиться в Европе. В десять лет он отправился в швейцарский летний лагерь. Парню настолько понравились новое места, что он захотел там остаться.
«За границей, конечно, попроще. Сын ничего подобного там не испытывал. А в детстве – постоянно! В школе, бывало, говорили: "Ты что, уроки не выучил? Ты думаешь тебе все можно, потому что ты – сын Валерии?" Я, конечно, была в шоке от таких заявлений», – рассказала Валерия.
Поведение педагогов глубоко возмущало певицу.
««Хотелось спросить: "Вы что? А что, все остальные дети прямо всегда уроки делают? И никогда не случается, что не делают?» – сетует артистка.
Сейчас дети Валерии выросли, сыновья Артемий и Арсений женились, а дочь поселилась отдельно. Артемий уже больше десяти лет живет в Швейцарии. Несколько лет назад он закончил Вебстерский университет в Женеве в области IT-технологий и финансов. За время учебы парень успел получить швейцарское гражданство. Далее он продолжил обучение в музыкальном колледже Беркли в Лондоне. Сейчас Артемий работает в звукозаписывающей студии в Монтре: занимается финансовыми вопросами и продюсированием.
Два года назад Артемий женился на своей однокласснице Наталье Коренной. Мать Натальи четыре года назад возглавила АО «Кузнецкие ферросплавы» – одно из градообразующих предприятий Новокузнецка. Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру.
А вот младший сын Арсений уже сделал Валерию бабушкой. Его жена Лиана родила дочь, которую они назвали необычным именем – Селин. Недавно девочке исполнилось восемь месяцев.