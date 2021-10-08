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Без заусенцев и острых краев: у секс-игрушек впервые появились международные стандарты безопасности

Секс-игрушки, фото иллюстративное ФОТО: http://www.shutterstock.com/

Международная организация по стандартизации (ISO) впервые разработала стандарты безопасности секс-игрушек. Их соблюдение — добровольное, но производители могут использовать сертификат как конкурентное преимущество в индустрии, оцененной в 34 миллиарда долларов.

Протокол ISO устанавливает требования к товарам, непосредственно контактирующим с гениталиями и анусом: анальным пробкам, вибраторам, фаллоимитаторам. Документ не регулирует состав интимных смазок, гелей, спреев и масел.

Дискуссию о необходимости разработки стандартов начал шведский хирург Мартин Дальберг в 2018 году. В 40% случаев, когда пациенты обращались к нему с просьбой достать посторонний предмет из заднего прохода, он извлекал оттуда секс-игрушки. Это свидетельствовало об их небезопасности, пишет Knife.media.

Основные стандарты безопасности секс-игрушек

Если изделие входит в прямой контакт с гениталиями, анусом или другим физиологическим отверстием, оно должно быть гладким без острых краев и заусенцев.

Температура игрушек с нагревательными элементами не должна превышать 47,7 °C. Иначе пользователь может получить ожог первой степени.

Контактирующие с физиологическими отверстиями заглушки, бусинки и другие элементы должны быть закреплены так, чтобы не остаться в теле пользователя. Или у медиков должна быть возможность легко их извлечь при необходимости.

В чрезвычайной ситуации пользователь должен иметь возможность снять пояс верности или кольцо для пениса с помощью обычных плоскогубцев без использования электроинструментов.

Производители секс-игрушек нередко обходили стандарты качества и безопасности благодаря лазейке в правилах маркировки — так они освобождали себя от тестирования продукции.


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