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В воскресенье в Таллинне молодой каскадер совершит опасный прыжок с крыши Swissotel

Keity Meieri trikid jõuavad pühapäeval Tallinna. ФОТО: Kristjan Teedema/ Mihkel Maripuu

В воскресенье в 18:00 водитель триального мотоцикла Кейти Мейер совершит 11-метровый воздушный полет с крыши на крышу 30-этажного отеля Swissotel в Таллинне, что станет мировым рекордом. Спортсменка, которая боится высоты, побуждает всех брать быка за рога и воплощать мечты в реальность.

По словам Мейер, по крышам таких высотных зданий никто не прыгал с мотоциклом. «Предыдущий рекорд - 1989 года, прыжок был сделан с крыши 16-этажного дома в Лас-Вегасе. Триальный мотоцикл, вместо того, чтобы делать трюки, в основном должен ехать по лесу между камнями, пнями и корнями», - говорит девушка.

«Образно говоря, триал - это скалолазание, но на мотоцикле. Поскольку места для прыжка очень мало, этот байк - единственный правильный выбор из-за его резкости, обычно для прыжков в длину используются кроссовые мотоциклы», - проводит параллель Мейер.

Каскадер Кейти Мейер ФОТО: Stina Leek

У спортсменки есть только одна попытка выполнить трюк. «Я готовилась к нему летом на пружинной рампе, установленной в лесу, пока не убедилась, что готова совершить прыжок на высоте 117 метров, как технически, физически, так и, прежде всего, морально», - говорит Мейер.

«Местное общество триал-спорта небольшое, но упорное. Важно, чтобы было больше преданных делу молодых людей, чьи достижения продвигали бы золотой век эстонского автоспорта», - считает Кейти.

Кстати, 7 июля Кейти Мейер проехалась на своем мотоцикле по арке Тартуского певческого поля. Этот безумный трюк был согласован с полицией, скорой помощью и руководством здания певческого поля. Более того, трюк Мейер сопровождал женский хор из почти полусотни певиц и шаманский барабан.


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