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Хотите узнать об истории древнего Ласнамяэ? Приходите на экскурсию!

Ласнамяэ ФОТО: Shutterstock / Tanel Luige

В воскресенье, 10 октября, Таллиннский городской музей приглашает в поход, в котором расскажут об истории древнего Ласнамяэ и Ируского городища. Место встречи – у главного входа в Lasnamäe Centrum. Экскурсия пройдет в рамках серии мероприятий музея «Археологическая осень».

Первое, что вспоминается в связи с Ласнамяэ, – это высотные серые панельные дома. Кажется невероятным, что еще 40 лет назад здесь были хуторские постройки и каменные ограды, древние культовые валуны и каменные могильники.

Поход из Мустакиви в Иру на русском языке начнется 10 октября в 14:00 и продлится примерно 2,5 часа. Его проведет археолог Пеэтер Тальвар, который по пути расскажет о располагавшихся на этой территории древних поселениях.

На экскурсии среди прочего можно будет узнать, откуда происходит название «Мустакиви», как мужчины бронзового века делали себe прически, зачем в камнях делались углубления и какие хитрости использовались против врагов, нападавших на городище.

Билеты на экскурсию можно приобрести в Piletilevi. Полный билет на экскурсию стоит 9 евро, льготный билет – 6 евро и семейный билет – 20 евро.

Экскурсия на эстонском языке пройдет в тот же день в 13:00. Такие же экскурсии пройдут еще 17 октября, 14 и 21 ноября.

Поход от Мустакиви до Иру проводится в рамках Европейских дней защиты памятников старины и серии мероприятий Таллиннского городского музея на археологические темы, которая проходит уже в шестой раз.

В рамках Археологической осени запланированы экскурсии на территории Ируского городища, лекции о военном деле в древности, восточном пути викингов и скандинавской орнаментике на археологических находках.

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