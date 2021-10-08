Путь в могилу: почему любители пошутить над смертью быстро умирают

Все, что происходит сегодня с нами в жизни, мы сами формируем своим собственным мозгом, на основании своих сценариев,

— заявила энергопрактик.

Эксперт добавила, что каждый раз, когда мы совершаем какое-то новое действие в жизни, мы записываем новый сценарий.

Возьмем в качестве примера вождение автомобиля. Введение нового умения в свой жизненный сценарий под названием «как водить автомобиль» существенно корректирует наш образ жизни: теперь мы можем вести машину и парковаться «на автомате», одновременно разговаривая по телефону.

Похожий механизм срабатывает и в случае со смертью.

«Когда мы, например, ложимся в гроб или очень много говорим о смерти, мы также пишем свой собственный сценарий», — отметила психолог.

Начинают происходить такие моменты, когда человек начинает доводить себя до состояния погибели. Жизнь дает своеобразный намек: вы чуть не попали в автокатастрофу, чуть не утонули или вас чуть было не убили - примеров может быть бесчисленное множество, достаточно не проходить мимо таких «говорящих знаков».

Специалист рассказала, что проведено немало исследований в отношении погибших в результате авиакатастроф. При оказании психологической помощи родственникам выяснялось, что практически каждый из умерших ранее заикался о летальном исходе.

Что говорили чаще всего?

«Уже подготовили место на кладбище»;

«В моей жизни все так плохо, что лучше бы я умер»;

«Когда я умру, не хороните в земле, а кремируйте»,

— просили они или называли другие типы погребения.

Эксперт уверена, что относительно безобидные, на первый взгляд, фразы сработали в отношении погибших, так как они сами вписали в собственный сценарий такое развитие событий, и он реализовался.

Поэтому, как только вы собираетесь лечь в гроб или говорить о смерти, думаете о том, как вас кремировать или хоронить, как должны происходить ваши похороны, — сразу бегите к психологу, так как вы такими словами закладываете мысли о том, что вы должны умереть,

— рекомендовала энергопрактик Катерина Рублева.

Получается, что даже невинные игры со смертью крайне опасны для человека.



