Вернувшийся в Хаапсалу педофил поставил всех на уши: детей больше нельзя выпускать на улицу?

В среду Eesti Ekspress опубликовал длинный материал о том, как хаапсалуский маньяк Василий Очкаленко, первоначально приговоренный к смертной казни, теперь находится на свободе в тюрьме открытого типа. Пожизненный заключенный ходит каждый день на работу, и, кроме того, ему часто разрешают приезжать в небольшую деревню недалеко от Хаапсалу, где живет его отчим, пишет Elu24.ee.

Именно в Хаапсалу и его окрестностях Василий сеял ужас в начале 1990-х годов, когда была убита и изнасилована десятилетняя Светлана Волкова. Он также пытался изнасиловать другую девочку, которая, к счастью, избежала этой участи. Возможно, Василий также изнасиловал и убил пятилетнюю Диану, убийство которой до сих пор не раскрыто... Он не признал себя виновным. Но теперь Василий вернулся, хотя временно и всего несколько дней в месяц, но он продолжает вызывать страх у местных жителей.

«Я помню те трагедии, которые произошли в 1990-е годы, потому что тогда у меня тоже была маленькая дочь. А сейчас мой внук ходит в основную школу Ридала. Все это вызывает ужас», - говорит Карин, проживающая в Хаапсалу.

«В то время, в начале 1990-х, у меня и моей подруги были маленькие дочери четырех лет. И, конечно, мы боялись, мы очень боялись, - говорит Карин. - Мы все время держали двери запертыми». Однако она отмечает, что 90-е были вообще ужасным временем. Женщина никогда не встречала Василия.

С одной стороны, нынешняя ситуация порождает в Карин ужасное чувство страха, с другой - злость. «У нас же недавно застрелили парня». Карин рассказывает о том, как летом в Ляэнемаа власти застрелили 28-летнего мужчину. «Ни в чем не повинный человек, который никого не убил, будет убит полицией, но они заботятся о Василии как о розе в саду, и выпускают на свободу», - разочарована она. - У нас здесь прекрасная школа, детский сад, у меня туда внуки ходят», - с тревогой говорит она.

Местная жительница Кая хорошо помнит, как возле ее дома нашли труп пятилетней Дианы. Она тоже крайне возмущена и напугана. «Я действительно не понимаю, почему вместо смертной казни он получил пожизненное. Потом отсидел 25 лет, а теперь выходит. «Пожизненное должно быть пожизненным», - считает Кая. - Он даже еще не настолько стар и еще полон сил».

Местные жители хорошо знают передвижения Василия. Кая знала, что в четверг утром этой недели, в 10 часов, мужчина был на автовокзале Хаапсалу. «Он снова вернулся домой, пришел совсем один ...» Кая точно знает, в какой именно деревни находится мужчина. Визиты преступника в курортный город очень обеспокоили жителей, поэтому за его действиями постоянно следят. Василий находится с отчимом до вечера пятницы.

Даже в местных группах в Facebook эта тема взбудоражила горожан. «Позаботьтесь о своих детях и помните об опасности», - предупреждает один из комментаторов.

По словам Мерит, живущей примерно в 2,5 километрах от дома отчима Василия, сейчас в общине стоит большой вопрос: что делать с детьми? «В нашем селе много детей, которые привыкли бегать по вечерам на улице. Мы знаем, что они с кем-то, мы не звоним им каждую минуту, чтобы узнать, где вы находитесь и что делаете», - описывает Мерит жизнь деревенской общины. Обычно дети возвращаются домой, когда на улице уже темно. После статьи, опубликованной в Eesti Ekspress, среди местных жителей поднялась паника, и они задались вопросом, что будет, если такой человек поселится поблизости.