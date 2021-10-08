Пт, 8.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Вернувшийся в Хаапсалу педофил поставил всех на уши: детей больше нельзя выпускать на улицу?

Убийство Дианы ФОТО: Lääne Elu

В начале независимости Эстонии город Хаапсалу был в шоке от педофила-убийцы Василия Очкаленко. Спустя более 20 лет мужчина вернулся на улицы курортного городка. Среди местных жителей его возвращение вскрыло старые раны, и если раньше дети проводили время на свежем воздухе, то теперь родители вынуждены запирать их дома.

В среду Eesti Ekspress опубликовал длинный материал о том, как хаапсалуский маньяк Василий Очкаленко, первоначально приговоренный к смертной казни, теперь находится на свободе в тюрьме открытого типа. Пожизненный заключенный ходит каждый день на работу, и, кроме того, ему часто разрешают приезжать в небольшую деревню недалеко от Хаапсалу, где живет его отчим, пишет Elu24.ee.

Именно в Хаапсалу и его окрестностях Василий сеял ужас в начале 1990-х годов, когда была убита и изнасилована десятилетняя Светлана Волкова. Он также пытался изнасиловать другую девочку, которая, к счастью, избежала этой участи. Возможно, Василий также изнасиловал и убил пятилетнюю Диану, убийство которой до сих пор не раскрыто... Он не признал себя виновным. Но теперь Василий вернулся, хотя временно и всего несколько дней в месяц, но он продолжает вызывать страх у местных жителей.

«Я помню те трагедии, которые произошли в 1990-е годы, потому что тогда у меня тоже была маленькая дочь. А сейчас мой внук ходит в основную школу Ридала. Все это вызывает ужас», - говорит Карин, проживающая в Хаапсалу.

«В то время, в начале 1990-х, у меня и моей подруги были маленькие дочери четырех лет. И, конечно, мы боялись, мы очень боялись, - говорит Карин. - Мы все время держали двери запертыми». Однако она отмечает, что 90-е были вообще ужасным временем. Женщина никогда не встречала Василия.

С одной стороны, нынешняя ситуация порождает в Карин ужасное чувство страха, с другой - злость. «У нас же недавно застрелили парня». Карин рассказывает о том, как летом в Ляэнемаа власти застрелили 28-летнего мужчину. «Ни в чем не повинный человек, который никого не убил, будет убит полицией, но они заботятся о Василии как о розе в саду, и выпускают на свободу», - разочарована она. - У нас здесь прекрасная школа, детский сад, у меня туда внуки ходят», - с тревогой говорит она.

Местная жительница Кая хорошо помнит, как возле ее дома нашли труп пятилетней Дианы. Она тоже крайне возмущена и напугана. «Я действительно не понимаю, почему вместо смертной казни он получил пожизненное. Потом отсидел 25 лет, а теперь выходит. «Пожизненное должно быть пожизненным», - считает Кая. - Он даже еще не настолько стар и еще полон сил».

Местные жители хорошо знают передвижения Василия. Кая знала, что в четверг утром этой недели, в 10 часов, мужчина был на автовокзале Хаапсалу. «Он снова вернулся домой, пришел совсем один ...» Кая точно знает, в какой именно деревни находится мужчина. Визиты преступника в курортный город очень обеспокоили жителей, поэтому за его действиями постоянно следят. Василий находится с отчимом до вечера пятницы.

Даже в местных группах в Facebook эта тема взбудоражила горожан. «Позаботьтесь о своих детях и помните об опасности», - предупреждает один из комментаторов.

По словам Мерит, живущей примерно в 2,5 километрах от дома отчима Василия, сейчас в общине стоит большой вопрос: что делать с детьми? «В нашем селе много детей, которые привыкли бегать по вечерам на улице. Мы знаем, что они с кем-то, мы не звоним им каждую минуту, чтобы узнать, где вы находитесь и что делаете», - описывает Мерит жизнь деревенской общины. Обычно дети возвращаются домой, когда на улице уже темно. После статьи, опубликованной в Eesti Ekspress, среди местных жителей поднялась паника, и они задались вопросом, что будет, если такой человек поселится поблизости.

В четверг и пятницу Василий проводит время с отчимом. В течение этих двух дней детей гулять не выпускают. Мерит не представляет, как должна выглядеть жизнь в долгосрочной перспективе.

НАВЕРХ
Back