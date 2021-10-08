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Напуганные фанаты не узнали опухшего Рики Мартина, решив, что уколы красоты ему вышли боком

Рики Мартин и его супруг художник Джван Йосеф. ФОТО: Tony Michaels/ROT/Capital Pictures/TM/ROT/Capital Pictures

49-летний пуэрто-риканский певец Рики Мартин достиг своего пика популярности в нулевых годах, когда выпустил хиты Livin' la Vida Loca и She Bangs. Но и сейчас фанаты с нежностью вспоминают своего кумира, который периодически напоминает о себе новыми песнями. Недавно артист появился на телевидении и шокировал поклонников внешним видом, пишет La Vanguardia.

В соцсетях начали распространяться снимки с отёкшим певцом, лицо которого выглядело бугристым и воспалённым. Рики был похож на жертву пластического хирурга, но не подавал вида и отвечал на вопросы как ни в чём не бывало. Пользователи Сети обвинили артиста в злоупотреблении ботоксом и прочими процедурами, сравнивая с Микки Рурком — актёром, который был первым красавчиком Голливуда, но затем загубил свою карьеру, пристрастившись к пластике, пишет Life.ru.

Однако певец поспешил заверить всех в обратном. Рики объяснил, что в тот день попробовал новую мультивитаминную сыворотку, которая вызвала аллергическую реакцию. Подумав, что ничего страшного не случится, артист не отменил интервью, хоть ему и было некомфортно. Во время ролика певец указывал на мимические морщины и специально корчил рожицы в камеру, чтобы показать, что мышцы лица не подверглись влиянию уколов.

«Добрый день, добрый день, моя семья! Я заметил, что вы волновались, будто я сделал ботокс или какую-то операцию, но будьте спокойны — я не делал, клянусь. Если бы я вколол филлеры или что-то похожее, я бы сразу вам рассказал, у меня нет секретов», - заверил Рики Мартин.

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