Кому достанется дело Валентина Юдашкина?

Поклонники всерьез напуганы состоянием Валентина Юдашкина: мэтр буквально тает на глазах! Неужели длительное и дорогостоящее лечение не помогло кутюрье справиться с онкологией? Как его поддерживает супруга Марина? И правда, что дизайнер уже нашел преемника, который встанет во главе его дома моды? Ответы на все эти вопросы — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Новое фото 57-летнего Валентина Юдашкина шокировало фанатов. Многие даже не сразу узнали знаменитого кутюрье. На снимке он выглядит болезненным и сильно изможденным.

На голове у модельера черная повязка и шляпа. Многие предполагают, что волосы у Юдашкина выпали из-за очередного курса химиотерапии. К тому же в начале весны Юдашкин всегда устраивает масштабное шоу, которое анонсировали заранее. Правда, сейчас нет информации о проведения показа в 2022 году. Неужели состояние здоровья мэтра ухудшилось и мероприятие не состоится?

«Всякое лечение — оно агрессивное, токсичное. Организм теряет силы, поэтому бесконечно лечить химиотерапией не получится — либо опухоль погибнет либо организм», — рассказал онколог Алексей Одинец.

Страшный недуг уже забрал жизнь многих артистов. От рака скончались Иосиф Кобзон, Вера Глаголева, Любовь Полищук, Михаил Задорнов, Жанна Фриске. Пишут — с онкологией уже несколько лет сражается Анастасия Заворотнюк. Полгода назад обнаружили опухоль у иллюзиониста Сергея Сафронова.

«Дарю людям радость и хорошее настроение. Будет отвратительно, если я буду ходить убитый горем и просить у всех жалости», — поделился Сергей Сафронов.

Об онкологии Юдашкин узнал случайно в 2016 году. Дизайнер обратился к медикам с недомоганием. Результаты обследования стали шоком для всех. Ему диагностировали рак пищевода, обнаружили опухоль в почке, а также метастазы в головном мозге. «Я не был в истерике. Наоборот, я как-то максимально мобилизовался, потому что я думал о том, как сказать это дома», — признался Валентин Юдашкин.

Юдашкин лечился в самых дорогостоящих клиниках, в том числе и за рубежом. Он перенес несколько операций. СМИ писали — ему удалили одну почку и легкое. Из-за поражения пищевода модельер сел на жесткую диету. Но кутюрье даже и не думал жалеть себя. В перерывах между капельницами он по-прежнему разрабатывал коллекции, участвовал в показах и посещал различные мероприятия.

Этот новый год Валентин Юдашкин встретил в компании Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Тогда модельер еще выглядел бодро и жизнерадостно.

«Просто поужинали замечательно, отметили. Очень были рады», — рассказала супруга Валентина Юдашкина Марина.

Появился дизайнер и на юбилее Кристины Орбакайте. В бомонде предположили, что он пошел на поправку. Близкие уверяли: все это благодаря его жене Марине, которая помогает супругу бороться с онкологией и дает ему силы и надежду.

«Жена ухаживает, естественно», — поделился модельер.

«Ты думаешь как помочь человеку, с которым ты живешь, которого ты любишь, ради которого ты что-то в жизни оставил и стал заниматься вместе с ним. Надо просто любить», — призналась Марина Юдашкина.

Валентин и Марина Юдашкины прожили вместе 33 года. Начинающий модельер сделал предложение понравившейся девушке после трех свиданий, и она согласилась. Своей невесте будущий кутюрье самолично сшил свадебное платье. Через два года в семье родилась дочь Галина, которая пошла по стопам отца и сегодня работает в фешн-индустрии.

«Я занималась кастингом-подбором моделей на показы, и вот теперь у нас уже детская линия, я занимаюсь только ей», — рассказала Галина Юдашкина.

Этим летом вся семья вновь сплотилась возле Валентина Юдашкина. Он заразился коронавирусом в Европе. Маэстро уверял — болезнь прошла в легкой форме. Но он решил снизить темпы работы и даже начал подыскивать себе преемника, чтобы отойти от дел.

«Надо будет уже продолжать это дело, вливаться в компанию, помогать ему», — призналась дочь кутюрье.

Сам Валентин Юдашкин сейчас практически не выходит в свет. Свое здоровье модельер не комментирует.

«Если его удастся спасти, вылечить, ну это будет что-то типа чуда», — считает онколог Алексей Одинец.