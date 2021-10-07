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Прохор Шаляпин о покойной жене: «У меня не было к ней любви»

Прохор Шаляпин ФОТО: Скриншот с Instagram

Не успел Прохор Шаляпин начать счастливую семейную жизнь, как она тут же трагически оборвалась. На собственной же свадьбе возлюбленная артиста заразилась коронавирусной инфекцией. Вскоре женщину госпитализировали с серьезным поражением легких, пишет Starhit.ru.

Многие до последнего надеялись, что Татьяна Клаудиа Девис сможет побороть недуг. Были и те, которые говорили, что история с заражением и вовсе является пиаром. Однако 30 сентября Прохор Шаляпин сообщил шокирующую новость – супруга скончалась в одной из клиник США.

Исполнитель потрясен скоропостижной смертью Татьяны. Их роман был одним из самых ярких воспоминаний в жизни артиста, а ведь он признается, что изначально не испытывал к ней серьезных чувств. «У меня не было к ней любви, конечно. Просто симпатия, она по психотипу мне подошла», – заявил Шаляпин.

37-летний музыкант добавил, что даже сыграть свадьбу было не его идеей. «Она мне звонит и говорит: «Прохор, знаешь, давай мы с тобой поженимся». Татьяна поспорила со своей подругой, что она выйдет замуж быстрее», – откровенничал выпускник «Фабрики звезд».

Некоторые стали подозревать, что певец был только рад такому союзу, ведь Татьяна могла похвастаться многомиллионным состоянием. Сам вдовец уверяет: претендовать на наследство супруги он не собирается. Они даже подписали брачный договор, в котором учитывались нюансы раздела имущества, правда, трагического исхода никто не ожидал.

Однако адвокат Оливер Чирич считает, что у Прохора есть все шансы получить крупную сумму: «У супруга возникает полное право по наследству, как будто не существовало брачного договора. Единственный документ, который может регулировать наследное право партнера в случае смерти второй стороны, это завещание».

Напомним, что Татьяна была третьей супругой исполнителя. По словам артиста, впервые он женился в 18 лет, однако об этой избраннице мало что известно общественности. А вот вторая жена Шаляпина – Лариса Копенкина была рада выходить в свет вместе с молодым супругом. Несмотря на скандальный развод, бывшие поддерживают теплые отношения.


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