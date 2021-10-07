Неоперабельна: Лера Кудрявцева задрожала от страшного откровения

Лера Кудрявцева страшно напугана до дрожи. Ее гостья Лариса Лужина сделала жуткое признание. Актриса, о которой грезили чуть ли не все мужчины Советского Союза, а Владимир Высоцкий посвятил ей свою песню «Она была в Париже», шокировала ведущую откровениями.

Лера Кудряцева ведет задушевные беседы со своими гостями. Знаменитости доверяют телеведущей свои самые сокровенные тайны. На этот раз болью поделилась актриса Лариса Лужина. Красавица с лучистыми глазами и завораживающим голосом проснулась знаменитой после выхода на экраны фильма «Вертикаль».

В нее влюблялись, о ней мечтали. Она побывала замужем четыре раза, но ни один мужчина не сделал ее счастливой. В первый раз она вышла замуж за кинооператора Алексея Чардынина. Вскоре этот брак распался и актриса спустя время вышла второй раз за Валерия Шувалова, который, как и ее предыдущий муж был кинооператором. В отношениях с Шуваловым актриса родила своего единственного сына Павла. Однако и эти отношения дали трещину. Брак распался из-за нового увлечения актрисы, которая не стала скрывать от мужа свои чувства. «Мне говорили: "Ты что, с ума сошла? Он на десять лет моложе тебя!"» – поделилась воспоминаниями знаменитость.

Третьим избранником народной артистки стал актер Валерий Гусаков. Брак складывался драматично из-за измен мужа, который променял Лужину на другую женщину. Обрести счастье с четвертым супругом Вячеславом Матвеевым ей тоже не удалось. Последний муж звезды кино увлекался азартными играми. В разговоре с Кудрявцевой актриса призналась, что долгое время содержала своего бывшего мужа. «Четвертый муж - это самое большое горе в моей жизни!», – заявила она.

С единственным сыном тоже не все было гладко. Многочисленные романы, постоянные съемки и желание устроить личную жизнь привели к тому, что в какой-то момент сын артистки Паша оказался в интернате. К счастью, с годами отношения отпрыска со звездной родительницей нормализовались.

Лужина – трижды счастливая бабушка. Внуки Даниил, Матвей и Прохор души в ней не чают. Но сколько ей отпущено на этом свете, не знает никто. У актрисы серьезные проблемы со здоровьем. «Какой смысл в моем возрасте что-то с этим делать? Надо просто согласиться и жить дальше», – рассказала Лужина о своем страшном диагнозе в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ.

По ее словам, в ее случае провести операцию невозможно. Доктора заявили, что актриса «неоперабельна». «У Ларисы Анатольевны неудачное расположение», – говорят врач. От этой новости Кудрявцева просто изменилась в лице и задрожала.



