Фотофакт: прогрессивная конференция эстонских предпринимателей жаждет перемен под главным символом СССР
6 октября в Центре русской культуры прошла конференция предпринимателей Kaubanduse Aastakongress 2021.
6 октября в Центре русской культуры прошла конференция предпринимателей Kaubanduse Aastakongress 2021.
«Ежегодный торговый конгресс в этом году будет посвящен изменениям. Изменения продвигают жизнь вперед. Вот почему мы любим перемены! Пессимист может сказать, что изменения вызывают стресс, а управлять изменениями трудно, но мы оптимисты!» - так было написано в рекламе мероприятия. Однако сама конференция прошла совсем не в современной обстановке.
Плакат «Мы любим перемены!» иронично висел под гербом СССР, тем самым серпастым и молокастым, символищирующим единство рабочих и крестьян 15 республик.
Полная цена билета на конференцию составила 418 евро, и за эти деньги можно было услышать много полезного и интересного от модно одетых эстонских бизнесменов, рассказавших о своих успешных стратегиях. Но фурор произвел владелец Tavid, объяснивший астрономические доходы своей фирмы просто и понятно: мы продаем золото. Делайте выводы, дамы и господа!