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Фотофакт: прогрессивная конференция эстонских предпринимателей жаждет перемен под главным символом СССР

ФОТО: Частный архив

6 октября в Центре русской культуры прошла конференция предпринимателей Kaubanduse Aastakongress 2021.

«Ежегодный торговый конгресс в этом году будет посвящен изменениям. Изменения продвигают жизнь вперед. Вот почему мы любим перемены! Пессимист может сказать, что изменения вызывают стресс, а управлять изменениями трудно, но мы оптимисты!» - так было написано в рекламе мероприятия. Однако сама конференция прошла совсем не в современной обстановке.

Выглядит забавно! ФОТО: Частный архив

Плакат «Мы любим перемены!» иронично висел под гербом СССР, тем самым серпастым и молокастым, символищирующим единство рабочих и крестьян 15 республик.

Полная цена билета на конференцию составила 418 евро, и за эти деньги можно было услышать много полезного и интересного от модно одетых эстонских бизнесменов, рассказавших о своих успешных стратегиях. Но фурор произвел владелец Tavid, объяснивший астрономические доходы своей фирмы просто и понятно: мы продаем золото. Делайте выводы, дамы и господа!

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