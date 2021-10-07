Фотофакт: прогрессивная конференция эстонских предпринимателей жаждет перемен под главным символом СССР

«Ежегодный торговый конгресс в этом году будет посвящен изменениям. Изменения продвигают жизнь вперед. Вот почему мы любим перемены! Пессимист может сказать, что изменения вызывают стресс, а управлять изменениями трудно, но мы оптимисты!» - так было написано в рекламе мероприятия. Однако сама конференция прошла совсем не в современной обстановке.