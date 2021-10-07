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Известный эстонский музыкант помолвлен с мужчиной?
«Может да, а может нет»

Kerdo Mölder ФОТО: Promopilt

«277 дней до большой первой свадьбы», - недавно заявил в социальных сетях музыкант Кердо Мёльдер, что он помолвлен. Однако личность его партнера под большим вопросом.

Кердо Мёльдер, солист ансамбля Respekt, объявил в соцсетях, что наконец-то обручился. Размещенная фотография сделана в Италии, то есть, вероятно, там и было сделано предложение. Но кто его любовь?

Кердо похвастался кольцом ФОТО: Kuvatõmmis/Facebook

Кердо также опубликовал фотографию из поездки в Италию, на которой запечатлены: сам Кердо, Диана Клас, Кярт Аллвеэ и Прийду Хейнроос. Портал Elu24 спросил Кердо, с кем он обручился, но тот увильнул от ответа.

Компания Кердо ФОТО: Kuvatõmmis/Facebook

Мы также спросили более прямо, не помолвлен ли он с Прииду Хейнроосом. «Может быть, а может и нет», - ответил Кердо.

«Я лишь скажу, что регистрация состоится в Финляндии, а затем будет большая и яркая свадьба в Эстонии», - говорит музыкант, который поженится 9 июля 2022 года.

Если немного посмотреть на фотографии Кердо, действительно кажется, что обручальное кольцо украшает и палец Прийду. «Пусть это останется пока загадкой», - ответил он.

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