Известный эстонский музыкант помолвлен с мужчиной?

Кердо Мёльдер, солист ансамбля Respekt, объявил в соцсетях, что наконец-то обручился. Размещенная фотография сделана в Италии, то есть, вероятно, там и было сделано предложение. Но кто его любовь?

Кердо похвастался кольцом ФОТО: Kuvatõmmis/Facebook

Кердо также опубликовал фотографию из поездки в Италию, на которой запечатлены: сам Кердо, Диана Клас, Кярт Аллвеэ и Прийду Хейнроос. Портал Elu24 спросил Кердо, с кем он обручился, но тот увильнул от ответа.

Компания Кердо ФОТО: Kuvatõmmis/Facebook

Мы также спросили более прямо, не помолвлен ли он с Прииду Хейнроосом. «Может быть, а может и нет», - ответил Кердо.

«Я лишь скажу, что регистрация состоится в Финляндии, а затем будет большая и яркая свадьба в Эстонии», - говорит музыкант, который поженится 9 июля 2022 года.