Известный эстонский музыкант помолвлен с мужчиной?

«277 дней до большой первой свадьбы», - недавно заявил в социальных сетях музыкант Кердо Мёльдер, что он помолвлен. Однако личность его партнера под большим вопросом.
Кердо Мёльдер, солист ансамбля Respekt, объявил в соцсетях, что наконец-то обручился. Размещенная фотография сделана в Италии, то есть, вероятно, там и было сделано предложение. Но кто его любовь?
Кердо также опубликовал фотографию из поездки в Италию, на которой запечатлены: сам Кердо, Диана Клас, Кярт Аллвеэ и Прийду Хейнроос. Портал Elu24 спросил Кердо, с кем он обручился, но тот увильнул от ответа.
Мы также спросили более прямо, не помолвлен ли он с Прииду Хейнроосом. «Может быть, а может и нет», - ответил Кердо.
«Я лишь скажу, что регистрация состоится в Финляндии, а затем будет большая и яркая свадьба в Эстонии», - говорит музыкант, который поженится 9 июля 2022 года.
Если немного посмотреть на фотографии Кердо, действительно кажется, что обручальное кольцо украшает и палец Прийду. «Пусть это останется пока загадкой», - ответил он.