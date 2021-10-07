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Девушка уличила парня в измене, посмотрев Instagram незнакомцев, и вот чему ФБР надо у нее поучиться

Измена. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

Пользовательница «Тиктока» chlopowell2 поделилась видео, на котором ее подруга рассказала удивительную историю, как она вывела своего парня на чистую воду. Ей не понадобилось ни следить за парнем, ни заказывать частного сыщика. Девушке пришлось лишь немного посидеть в «Инстаграме».

На двадцатисекундном ролике видно, как chlopowell2 сидит в машине, пока ее подруга, имя которой так и не раскрыли, рассказывает проверенную схему. Девушка заподозрила своего избранника в измене. И, по словам «Шерлока в юбке», когда ее партнер уехал куда-то вечером, она, используя лишь геотег, приступила к поиску в «Инстаграме». Конечно, вряд ли бы кто-то стал публиковать фото из ресторана с ним, но ведь в заведении было много других посетителей... И интуиция «следовательницу» не подвела, передает Life.ru.

«Я заходила в профиль каждой девушки, которая отметила это место, открывала их истории и смотрела их все. Затем я сделала запись с экрана и замедлила видео, чтобы посмотреть, смогу ли я увидеть его на заднем плане... Я поймала его!», говорит девушка.

Такого подхода к решению вопроса не ожидал никто. Пользователи «Тиктока» были так восхищены девушкой, что всего за неделю ролик посмотрели почти миллион человек. В комментариях люди обращаются к властям — они просто обязаны взять сыщицу к себе в штат, пишет Indy100. Впрочем, многие отметили, раз парень довел свою любимую до того, что она его проверяет, значит, отношениям и так уже пришел конец.

@chlopowell2

MI5 or the FBI please employ her… #fyp #BeBold #psycho #investigator #mi5

♬ original sound - Chloe Powell
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