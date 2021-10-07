Девушка уличила парня в измене, посмотрев Instagram незнакомцев, и вот чему ФБР надо у нее поучиться

На двадцатисекундном ролике видно, как chlopowell2 сидит в машине, пока ее подруга, имя которой так и не раскрыли, рассказывает проверенную схему. Девушка заподозрила своего избранника в измене. И, по словам «Шерлока в юбке», когда ее партнер уехал куда-то вечером, она, используя лишь геотег, приступила к поиску в «Инстаграме». Конечно, вряд ли бы кто-то стал публиковать фото из ресторана с ним, но ведь в заведении было много других посетителей... И интуиция «следовательницу» не подвела, передает Life.ru.

«Я заходила в профиль каждой девушки, которая отметила это место, открывала их истории и смотрела их все. Затем я сделала запись с экрана и замедлила видео, чтобы посмотреть, смогу ли я увидеть его на заднем плане... Я поймала его!», говорит девушка.