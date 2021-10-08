Приятного аппетита? Московская школа предложила ученикам горелый завтрак

«Мы многодетная семья и получаем питание бесплатно. Что сын, ученик четвертого класса, что дочь говорят о том, что еда невкусная и несъедобна вообще. 4 октября на завтрак детям дали омлет с вкраплениями синюшного цвета. Слава Богу, моя дочь не ела, а сын крайне редко ходит на завтраки из-за их несъедобности», — пишет мать школьницы.

В комментариях к посту нашлись другие недовольные качеством питания родители. Они приложили к публикации снимки, доказывающие слова автора. Фото были сделаны две недели назад в школьной столовой.