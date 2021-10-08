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Приятного аппетита? Московская школа предложила ученикам горелый завтрак
ФОТО!

Школьный завтрак ФОТО: Facebook

Ужасами школьных завтраков в районном паблике Орехово-Борисово Южное, Москва, поделилась мать ученицы второго класса школы №937.

«Мы многодетная семья и получаем питание бесплатно. Что сын, ученик четвертого класса, что дочь говорят о том, что еда невкусная и несъедобна вообще. 4 октября на завтрак детям дали омлет с вкраплениями синюшного цвета. Слава Богу, моя дочь не ела, а сын крайне редко ходит на завтраки из-за их несъедобности», — пишет мать школьницы.

В комментариях к посту нашлись другие недовольные качеством питания родители. Они приложили к публикации снимки, доказывающие слова автора. Фото были сделаны две недели назад в школьной столовой.

Родители обратились в Роспотребнадзор, а также оставили заявку на горячей линии Минобразования. Школа принесла свои извинения, переложила вину на старое оборудование для жарки и пообещала заменить его.

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