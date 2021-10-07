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В соцсетях Мартина Репинского обвиняют во лжи в прямом эфире
Репинский: эта информация устарела

Riigikogu liige Martin Repinski. FOTO: Konstantin Sednev ФОТО: Konstantin Sednev

Тема того, что было сказано во время предвыборных дебатов Мартином Репинским, была поднята в группе волости Йыхви в Facebook. Политик в прямом эфире опроверг заявление телеведущего о продаже козьей фермы и о том, что у фирмы есть долг почти в 1000 евро перед Налогово-таможенным департаментом. Тем не менее, объявление о продаже все еще есть в Интернете, и, согласно Teatmik.ee, задолженность также остается непогашенной. Политик объяснил Elu24, почему возникло недопонимание.

«Мартин Репинский, член Совета Йыхви, солгал в прямом эфире Эстонского телевидения», - говорится на странице группы Йыхвиского самоуправления. В программе канала ETV+ "Народу важно" ведущий процитировал известную реплику Репинского: "Справился с козлами, справлюсь и в парламенте". Ведущие попытались узнать, почему на козьей ферме Konju висит долг, а сама она выставлена ​​на продажу.

Мартин Репинский подтвердил, что все долги погашены и ферма не продается. По словам ведущего, у фермы был долг перед Налогово-таможенным департаментом в размере 962 евро, и ферма выставлена ​​на продажу за 68 000 евро. По данным Teatmik.ee, задолженность по-прежнему не погашена, а с помощью поисковой системы можно найти объявление о продаже.

По словам Репинского, всему этому есть логическое объяснение, поскольку, по его словам, информация устарела. «Мы больше не продаем ферму. Этому объявлению несколько лет, я уже говорил маклеру снять его. У нашей фермы теперь новое направление, как я упоминал во время дебатов», - сказал он порталу Elu24.

По словам политика, они знают об этой задолженности, и бухгалтер занимается ею. Однако, по его словам, ответ ведущим был неверным, потому что он не понял, о какой именно задолженности идет речь. «Я ответил, что это старая информация и за все это заплатили. Раньше у нас действительно были большие долги, но мы их погасили», - признался Репинский.

Он не отрицает, что у них все еще есть небольшой долг. «Мы намерены погасить его в ближайшие дни, потому что ожидаем поступления от клиентов, которым мы оказывали услуги. Такие текущие счета или долги иногда возникают в сельском хозяйстве, и это нормально. У нас сезонность, и поступление денег разное», - заявил член Центристской партии.

По словам Репинского, другие сельскохозяйственные производства также время от времени испытывают трудности, и иногда просят о продлении срока оплаты счетов. «Налогово-таможенный департамент - это тот орган, которому платят в последнюю очередь, как говорится. Важнее платить поставщикам и тем, кому действительно нужны эти деньги», - сказал Репинский. «Об этой краткосрочной задолженности в Налогово-таможенном департаменте даже не стоит говорить», - сказал политик, назвав это своеобразной спецификой аграрного сектора.

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