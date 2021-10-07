В Сеть слили пикантное видео с закрытой вечеринки, где Варнава разделась на глазах у звездных гостей
За несколько дней до этого телеведущая анонсировала выступление, пообещав фурор, но такого не ожидали даже самые смелые.
За несколько дней до этого телеведущая анонсировала выступление, пообещав фурор, но такого не ожидали даже самые смелые.
36-летняя комик и актриса Екатерина Варнава на днях объявила о запуске собственного бурлеск-шоу «Абсолютно нага», которое пройдет ограниченным показом. Артистка сыграет в нем главную роль, которая потребует от нее значительно оголиться. Накануне прошел закрытый показ, на котором побывали такие звезды, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина и другие, пишет Life.ru.
Во время шоу Екатерина щеголяла в различных откровенных нарядах, но финал выступления по-настоящему шокировал всех. Артистка вышла к зрителям в пеньюаре из перьев и, немного подразнив их, распахнула одежду, представ перед всеми в крошечных трусиках. Обнаженную грудь юмористки закрывали пэстис со стразами.
По словам Екатерины, она не собиралась повышать свою популярность, раздеваясь перед сливками шоубиза. Цель у кабаре-шоу была другой — поднять несколько тем, о которых в обществе принято не говорить. Комик уверена, что взгляд на женщин уже давно пора менять,
«Мы откровенно рискнем обсудить вопросы сексуальности и чувств женщин, открыто без стеснения взглянем красоте в глаза и попробуем любовью к себе пробить потолок зашоренных шовинистских взглядов», - прокомментировала Екатерина Варнава.