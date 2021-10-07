В Сеть слили пикантное видео с закрытой вечеринки, где Варнава разделась на глазах у звездных гостей

36-летняя комик и актриса Екатерина Варнава на днях объявила о запуске собственного бурлеск-шоу «Абсолютно нага», которое пройдет ограниченным показом. Артистка сыграет в нем главную роль, которая потребует от нее значительно оголиться. Накануне прошел закрытый показ, на котором побывали такие звезды, как Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Полина Гагарина и другие, пишет Life.ru.

Во время шоу Екатерина щеголяла в различных откровенных нарядах, но финал выступления по-настоящему шокировал всех. Артистка вышла к зрителям в пеньюаре из перьев и, немного подразнив их, распахнула одежду, представ перед всеми в крошечных трусиках. Обнаженную грудь юмористки закрывали пэстис со стразами.

По словам Екатерины, она не собиралась повышать свою популярность, раздеваясь перед сливками шоубиза. Цель у кабаре-шоу была другой — поднять несколько тем, о которых в обществе принято не говорить. Комик уверена, что взгляд на женщин уже давно пора менять,

«Мы откровенно рискнем обсудить вопросы сексуальности и чувств женщин, открыто без стеснения взглянем красоте в глаза и попробуем любовью к себе пробить потолок зашоренных шовинистских взглядов», - прокомментировала Екатерина Варнава.



