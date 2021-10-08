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Почему люди часто путают право и лево и о какой болезни это говорит?

Выбор. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Некоторым людям, путающим правую и левую стороны, обязательно нужно обратиться к врачу, пишет Пятый канал.

Неспособность быстро определить, где находится левая, а где правая сторона не зависит от уровня интеллектуального развития человека. Психологи заметили, что эти два понятия труднее всего поддаются нашему мозгу. Однако ошибка может дорого стоить: например, она представляет смертельную опасность на дороге. Подробнее о причинах часто возникающей ошибки рассказала нейропсихолог Анна Кутькова. Она отметила, что иногда это является симптомом болезни головного мозга.

Говоря о лево- и правосторонней ориентации в пространстве, врач уточнила, что эти два понятия не являются абсолютными. «Верх» и «низ» легко определить: для этого достаточно подкинуть предмет, а по месту его падения мы точно найдем низ. Понятно, что такой эксперимент не будет работать в условиях космической невесомости.

Понятия «передний» и «задний» мы также можем легко проверить: передним обычно считается ближайшее к нам, а задним — то, что дальше. И если мы пойдем навстречу, то первое, с чем мы встретимся, и будет передним.

Эти простые, казалось бы, понятия, не применимы к понятиям «лево» и «право». Дело в том, что такой абсолютной проверки не существует, и мы определяем разные стороны только потому, что нас так научили.

На основании этого можно сделать вывод: если человек с раннего возраста, сколько он себя помнит, путает эти понятия, то, скорее всего, речь идет о неправильном обучении. Почему так получилось, что наше мышление неправильно сформировалось? Психолог считает, что на это есть две основные причины.

  1. Обучение ребенка ориентации в пространстве происходило в не соответствующее для этого время: известно, что некоторые основы следует закладывать в сенситивный, то есть особо восприимчивый к этим понятиям период. Получается, что важному пространственному навыку научили либо рано, либо слишком поздно.
  2. Неправильный способ научения: ребенку не давали правильных ориентиров, либо в определенный момент взросления у ребенка был авторитетный для него родной человек, который пытался обучить, где «право» и «лево», но сам при этом путал эти понятия.

Очень часто взрослые, объясняя что-то ребенку, сами „зеркалят“, путаются, и в связи с этим ребенок неправильно усваивает эти понятия и так и идет с этим дальше по жизни,

— отметила специалист.

Однако стоит серьезно призадуматься, если человек всегда прекрасно разбирался в этих понятиях, и вдруг, в определенный момент, он начинает их путать. Нейропсихолог советует хорошенько присмотреться к себе или к другому родному человеку, чтобы определить, нет ли других симптомов, свидетельствующих о развитии заболеваний головного мозга.

Очень редко встречается нарушение право- и левосторонней ориентировки как изолированный, единственный симптом какого-то нарушения. Чаще всего оно сопровождается нарушением речи, письма, ориентировки в пространстве,

— подчеркнула Анна Кутькова.

Как проверить? — Психолог предлагает простой тест в виде прохождения лабиринта, он поможет выявить, насколько хорошо и легко человек с этим справляется.

«Область мозга, отвечающая за право- и левостороннюю ориентировку, находится в теменных областях в угловой извилине, и, если имеются или появляются какие-то нарушения в работе этой извилины, то вследствие этого может появиться нарушение в ориентации „лево-право“», — объяснила эксперт.

При этом очень важно внимательно посмотреть, распространяется ли данная путаница только на тело самого человека, то есть он путает правую и левую руки и ноги, а также глаза. Если дезориентация происходит и в окружающем пространстве, предупреждает специалист, то это серьезный повод обратиться к неврологу, чтобы он оценил работу сосудов головного мозга, проверил кровотока, а также рефлексы.

Нелишним станет обращение к такому специалисту как нейропсихолог: он проведет полное нейропсихическое обследование и посмотрит, какие еще дополнительные нарушения у человека имеются,

— сказала в заключение Анна Кутькова.


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