Эстонская королева уколов красоты привезла в дом молодого араба

«Я очень долго ждала этого молодого араба», - сказала Elu24 Марью Карин, владелица салонов красоты, говоря о недавно приобретенной работе Вийральта «Молодой араб». По ее словам, ее спутник тоже доволен тем, что она привела в дом "нового мужчину". «Эта картина ему действительно нравится», - поделилась впечатлениями избранника Карин.

Недавно Марью поделилась в Instagram кадрами из романтической поездки во Францию, где она была со своим любимым человеком, которого ласково называет "львёнком". Карин добавила, что они ходили смотреть на работы Вийральта в Париже, а также посетили его могилу там же.

Однако долгожданная работа еще не висит на стене дома. «Я подожду немного, потому что у меня есть еще некоторые работы этого художника, и я хочу повесить их в одно место». За «Молодого араба» Карин пришлось заплатить 3500 евро. «Я надеюсь, что со временем стоимость графической работы увеличится», - сказала она.

В Instagram Карин поделилась оставленным в Facebook комментарием, автор которого, вероятно, не осознавал, что речь идет о произведении искусства. «Вскоре она пожалеет об этом и будет жаловаться в прессе, и обращаться в суд, как и многие другие. Не жди добра, если связала себя с человеком с более темным цветом кожи», - написал комментатор. По словам женщины, это просто смешно.