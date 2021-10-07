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Телезритель из Эстонии выиграл тысячу евро на «Что? Где? Когда?»
ВИДЕО!

Игра «Что? Где? Когда?» ФОТО: скриншот видео

В прошедшее воскресенье состоялась первая игра летней серии «Что? Где? Когда?». Среди телезрителей был аналитик из Таллинна Игорь Бурлаков.

Его вопрос можно послушать на 35-минуте игры. Знатоки не взяли этот вопрос, а вы сможете на него ответить? В итоге телезритель из Таллинна выиграл 90 тысяч рублей (1080,68 евро).

Против телезрителей выступила команда Елены Потаниной. В составе команды: Катерина Шпица, Ян Непомнящий, Константин Колонтарев, Александр Панайотов, Павел Занозин и Елена Потанина.


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