Телезритель из Эстонии выиграл тысячу евро на «Что? Где? Когда?»ВИДЕО!
В прошедшее воскресенье состоялась первая игра летней серии «Что? Где? Когда?». Среди телезрителей был аналитик из Таллинна Игорь Бурлаков.
В прошедшее воскресенье состоялась первая игра летней серии «Что? Где? Когда?». Среди телезрителей был аналитик из Таллинна Игорь Бурлаков.
Его вопрос можно послушать на 35-минуте игры. Знатоки не взяли этот вопрос, а вы сможете на него ответить? В итоге телезритель из Таллинна выиграл 90 тысяч рублей (1080,68 евро).
Против телезрителей выступила команда Елены Потаниной. В составе команды: Катерина Шпица, Ян Непомнящий, Константин Колонтарев, Александр Панайотов, Павел Занозин и Елена Потанина.