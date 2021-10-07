Автомобиль Maserati мчался по встречной полосе в Тарту: хорошо, что ничего страшного не произошло!

В среду житель Тарту рассказал в группе в Facebook о дорожном хулигане, который привлек его внимание, и попытался выяснить, не успел ли кто-то записать это на регистратор. «На улице Пуйестеэ в Тарту Maserati Granturismo S совершенно спокойно ехал по встречной полосе», - пояснил автор и добавил время: 16.45.

«От перекрестка улиц Пайу и Пуйестеэ он поехал по встречной полосе мимо других автомобилей в сторону Jaamamõisa Selver, где заехал на стоянку», - говорится в публикации. Судя по этому, водитель проехал более 100 метров по встречной полосе.

Автор выразил надежду, что в некоторых из проезжающих автомобилей был установлен ​​регистратор. «Если кто-то поделится этим видео, чтобы наказать таких, как он... Хорошо, что никто не ехал ему навстречу, и ничего страшного не произошло», - пишет автор.

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