Женщина разрешила мужу спать с ее сестрой и тещей
Американка Мэди Брукс призналась в TikTok, что разрешила мужу заниматься сексом с ее матерью и сестрой. Об этом пишет издание The Sun.
Американка Мэди Брукс призналась в TikTok, что разрешила мужу заниматься сексом с ее матерью и сестрой. Об этом пишет издание The Sun.
«Я и моя мама — свингеры, и это замечательно, — объясняет она в одном из видео. — Знаете почему? Потому что когда я не в настроении, то просто отпускаю мужа к ней». По ее словам, он спит с тещей пару раз в неделю, передает lenta.ru.
Помимо матери, иногда к паре присоединяется младшая сестра женщины. «Знаете, что я делаю, чтобы муж был счастлив? — утверждает Брукс в другом ролике. — Позволяю ему развлекаться с моей сестренкой».