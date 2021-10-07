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Женщина разрешила мужу спать с ее сестрой и тещей

Любовный треугольник. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Американка Мэди Брукс призналась в TikTok, что разрешила мужу заниматься сексом с ее матерью и сестрой. Об этом пишет издание The Sun.

«Я и моя мама — свингеры, и это замечательно, — объясняет она в одном из видео. — Знаете почему? Потому что когда я не в настроении, то просто отпускаю мужа к ней». По ее словам, он спит с тещей пару раз в неделю, передает lenta.ru.

Помимо матери, иногда к паре присоединяется младшая сестра женщины. «Знаете, что я делаю, чтобы муж был счастлив? — утверждает Брукс в другом ролике. — Позволяю ему развлекаться с моей сестренкой».


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