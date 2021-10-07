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Не шоколад и не бананы! Какие продукты повышают настроение

От определенных продуктов питания улучшается настроение. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

По словам российского диетолога Маргариты Королевой, злоупотребление шоколадом может привести к обратному эффекту.

Продукты, которые повышают уровень «гормонов счастья» — серотонина, дофамина и эндорфина — перечислила диетолог Маргарита Королева. И это не шоколад и бананы, которые принято считать источниками хорошего настроения. Напротив, по словам специалиста, шоколад действительно способен повлиять на эмоциональное состояние благодаря содержащемуся в нем фенилэтиламину (химическому соединению, стимулирующему чувство удовольствия), но эффект будет кратковременным. А за ним может последовать глубокая депрессия, поскольку организм перестает вырабатывать гормоны самостоятельно.

Чтобы настроение было хорошим, по словам Королевой, человек должен быть здоров, а для этого необходимо питаться правильно. Рацион должен состоять из пищи животного и растительного происхождения.

«Речь идет о мясе, рыбе, птице, а также о бобовых, семенах и орехах. Они формируют сами гормоны. Кроме того, нормальный гормональный фон создается за счет полезных жиров, поскольку они принимают участие в формировании серотониновых молекул», — пояснила специалист в интервью ФАН.

Важно также, чтобы в пище содержалось достаточное количество антиоксидантов, которые поддерживают биохимические процессы и обеспечивают выведение из организма вредных веществ. Их можно получить из ярких желтых, красных и оранжевых овощей и фруктов.

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