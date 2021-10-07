Неприхотлив в еде и предпочитает русскую кухню: меню Владимира Путина

7 октября Владимиру Путину исполняется 69, он по-прежнему остается в отличной форме благодаря регулярным занятиям спортом и правильному питанию. Говорят, о характере можно судить по любимым блюдам человека. Что же нам известно о меню Владимира Владимировича?

Непривередливый президент

По слухам, бывшая супруга не сразу распознала пищевые предпочтения Владимира Путина: мол, требовательный муж мог легко отказаться от блюда, которое ему не понравилось. Ну а если угощение удавалось — он съедал порцию целиком, не удостоив Людмилу Александровну похвалой. Молчаливое одобрение экс-первая леди списывала на сдержанность и скромность мужчины.

Вразрез с этим мнением идут комментарии самого Владимира Владимировича и его пресс-секретаря. Президент РФ неоднократно сообщал журналистам, что ест все без исключений. «Путин очень неприхотлив в еде и совершенно точно не делает из нее культа. Ест самые простые блюда, — подтверждал Дмитрий Песков. — Только следит за тем, чтобы было поменьше мучного».

Об отношении Владимира Владимировича к трапезе красноречиво рассказывал один давний эпизод. Когда лидер России только занял свой пост, кремлевские повара ожидали необычных запросов. Кулинары спросили, не желает ли президент чего-то особенного. Путин ответил, что его бы устроили гребешки, имея в виду морских двустворчатых моллюсков, богатых витаминами и белком, однако сотрудники кухни поняли его превратно.

«Приготовили, спрашивают: «Нравится?» Я отвечаю: «Да», — но чувствую, что вкус какой-то странный. А они говорят: «Ну и хорошо, а то мы столько кур зарезали», — делился глава государства забавной историей.

Любимые блюда

Вскоре повара поняли, что зря волновались за меню, ведь невыполнимых задач президент перед ними не ставил. «Честно говоря, времени на еду особого нет… Люблю же я овощи: помидоры, огурцы, салат. Утром — каши, творог, мед. Если есть выбор между мясом и рыбой — предпочту рыбу, из мяса люблю баранину. К сладкому, в общем, равнодушен, не считая мороженого. Чай пью только зеленый», — говорил Путин в одном из интервью.

Главный «хит» английский аристократов — овсянку — глава РФ не жаловал, гораздо больше ему нравились рис, гречка и пшено. Президент мог позавтракать омлетом или отварными перепелиными яйцами, днем старался употреблять фрукты, а вечер заканчивать стаканом кефира. Также известно, что ВВП обожает разносолы, а еще делает витаминный коктейль, в состав которого входят хрен и свекла. К сладкому Путин равнодушен, если не считать вышеназванных меда и мороженого.