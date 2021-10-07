Шаляпин предъявил железное доказательство того, что смерть его жены не фейк

Овдовевший артист назвал Татьяну Дэвис своей единственной настоящей женой, с которой был по зову сердца, а не ради шоу.

Прохор Шаляпин в интервью с журналистами привел железный аргумент в пользу правдивости известия о смерти его жены – предпринимательницы-миллионерши Татьяны Клаудии Дэвис. Оказывается, доказать его честность может собственное шоу покойной на канадском телевидении. Вдовец считает нелепыми и обидными предположения, что женщина сымитировала кончину, чтобы скрыться от кредиторов. Артист также поражен, что сомнению подвергаются его чувства к покойной и мотивы в отношениях с ней. Шаляпин уверяет, что Дэвис была дамой его сердца, а не актрисой очередного пиар-шоу.

Татьяна Дэвис – бизнесвумен из Канады русского происхождения. В 90-е она вместе с семьей покинула Россию и обрела новую родину. Женщина весьма преуспела за границей, став владелицей целой сети юридических фирм. Сотрудники компании Дэвис занимаются преимущественно семейным правом. На молодом супруге дама не экономила. По слухам, она оформила на него несколько квартир в Москве стоимостью в 70 миллионов рублей, могла потратить баснословную сумму на одно свидание или поход с любимым в модный бутик. С Прохором Шаляпиным Дэвис была вместе почти два года.

Дэвис, предположительно, была инфицирована коронавирусом в день свадьбы. Вскоре после торжества она почувствовала себя плохо, но с консервативным лечением решила повременить, прибегала к нетрадиционным методам борьбы с недугом, и лишь когда ухудшение стало стремительным, обратилась к врачам. В американскую клинику женщина попала с поражением 80 процентов легких. Ее ввели в кому и подключили к ИВЛ, вскоре она скончалась, не приходя в сознание. Шаляпин в это время был в Москве.

Многие, как упоминалось выше, усомнились в правдивости сообщения о трагедии. Скандальная репутация певца дала свои плоды. В числе тех, кто не поверил ему, оказалась бывшая жена покойного актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская, с которой Шаляпин когда-то изображал роман ради рейтингов и участия в ток-шоу. Артист был поражен едкими замечаниями пианистки.

«Почему она вдруг в тяжелый для меня момент такие дикие вещи говорит, я не понимаю… Родителям Тани сейчас тяжело, им надо перевести прах дочери в Канаду, кучу бумаг оформлять… Представляете, какого им такие глупости читать? Плюс Татьяна известный человек в Канаде, у нее в Оттаве своя на телевидении программа „Вопрос-ответ“. Спрятать бы ее не удалось. Так что слова Виталины – это просто какой-то необъяснимый негатив», – говорит Шаляпин.

По словам исполнителя, последними словами, которые он с супругой сказали друг другу, были признания в любви. Правда, только в сообщениях, так как Дэвис была уже в больнице. Дальнейшие послания музыканта жене остались без ответа, так как ее подключили к аппарату ИВЛ. Как заявил Шаляпин, покойная была его «единственной настоящей женой». Хотя у него и были другие свадьбы и отношения, только этот роман завязался не ради шоу, а в результате сильного чувства. Как отметил артист, он встретил человека для жизни, но, увы, потерял.



