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Койт Тооме продает свой легендарный автомобиль: на один только тюнинг ушло 30 000 евро!

Койт Тооме ФОТО: Raul Mee

На первый взгляд цена может показаться суровой, но на самом деле это легендарный и уникальный автомобиль, о котором многие могут только мечтать.

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Певец Койт Тооме выставил на продажу один из своих автомобилей на портале Auto24. В объявлении он ищет нового владельца для своего спортивного автомобиля Mitsubishi, цена которого со скидкой в настоящее время составляет 30 000 евро.

Хотя на первый взгляд цена может показаться суровой, Mitsubishi Lancer Evo X сейчас высоко ценится автомобильными энтузиастами. За последний год средняя цена такой машины превысила 20 000 евро.

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