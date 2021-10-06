Койт Тооме продает свой легендарный автомобиль: на один только тюнинг ушло 30 000 евро!
На первый взгляд цена может показаться суровой, но на самом деле это легендарный и уникальный автомобиль, о котором многие могут только мечтать.
На первый взгляд цена может показаться суровой, но на самом деле это легендарный и уникальный автомобиль, о котором многие могут только мечтать.
Певец Койт Тооме выставил на продажу один из своих автомобилей на портале Auto24. В объявлении он ищет нового владельца для своего спортивного автомобиля Mitsubishi, цена которого со скидкой в настоящее время составляет 30 000 евро.