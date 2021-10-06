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Саша Черно сделала операцию на желудке в прямом эфире

Саша Черно ФОТО: Личный архив Саши Черно

Экс-участница «ДОМа-2» никогда не отличилась стройностью. Однако пышные формы брюнетке нравились, и она всегда умела привлечь внимание мужчин. Лишний вес стал беспокоить Черно, когда у нее начались серьезные проблемы со здоровьем. Дошло до того, что телезвезда решилась на уменьшение желудка, пишет Starhit.ru.

28-летняя Саша Черно признавалась, что ей невероятно страшно лечь под нож хирурга. Тем не менее, брюнетка сдала все необходимые анализы для операции, чтобы мечта о жизни в новом теле стала реальностью. Незадолго до ответственного момента Черно даже начала делиться своими обнаженными снимками, призывая подписчиков, запомнить ее в таком виде, ведь скоро она преобразится.

Наконец сегодня наступил тот самый день, которого так боялась и одновременно с нетерпением ждала Саша. Правда, оставлять поклонников без своего присутствия в соцсетях она не стала. Шунтирование желудка люди могли наблюдать в прямом эфире на странице хирурга.

Процедура длилась около часа и, к счастью, прошла без каких-либо осложнений. Сейчас звездной пациентке предстоит реабилитационный период, который, по словам врача, достаточно недолгий.

ФОТО: Instagram

«Благодаря этой операции пациент получает два преимущества. Во-первых, пища будет проходить медленно, а чувство насыщения, напротив, возникнет очень быстро. То есть пациентка будет наедаться очень маленькими порциями. А второе – это то, что у нее часть кишки, примерно, одна треть, отключена от пищеварения. Еда, которую она съест, будет перевариваться только на две трети. Таким образом, Саша похудеет до своего нормального веса и, надеюсь, останется в нем на всю жизнь», – говорит специалист.

Напомним, что Черно сейчас весит 165 килограммов. Лишний вес стал сказываться на физическом и моральном состоянии брюнетки. Она уже не может, как прежде, вести активный образ жизни, испытывает проблемы с дыханием и опасается, что ожирение приведет ее к сахарному диабету. Кроме того, телезвезда не прочь снова стать матерью, но врачи советуют ей сбросить вес для второй беременности.

ФОТО: Instagram
ФОТО: Instagram
ФОТО: Instagram

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