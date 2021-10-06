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Кадры с Пересильд на МКС вызвали недоумение у пользователей
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Юлия Пересильд ФОТО: скриншот видео

В Сети появились фото и видео киноэкипажа – прибывшей накануне на МКС российской съемочной группы ленты «Вызов» в составе режиссера Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд.

Некоторые из них демонстрируют всегда привлекательную актрису с вздыбленными в невесомости волосами, что вызвало недоумение у пользователей.

Так, фотография спровоцировала «только один вопрос» военного корреспондента «Комсомольской правды» Александра Коца. Глядя на изображения взлохмаченной Пересильд, он спросил, «почему никто не посоветовал?» ей убрать волосы.

Он разместил в своем Telegram-канале пару снимков, на которых запечатлены участники первого в мире киноэкипажа.

«Почему никто не посоветовал ей убрать волосы в хвостик?» – недоумевает Коц.

Тем времен бытие Шипенко и Пересильд на МКС, а также подробности первого в их жизни космического путешествия подробно освешается как СМИ, так и ведомством, ответственным за съемки – Роскосмосом.

Как сообщает «КП», первыми словами творческой группы стал привет городу Пскову, а также сообщение, что они «пережили шок во всех смыслах».

В первую очередь речь идет о том, что стыковать «Союз МС-19» с МКС пришлось вручную из-за отказа двух систем на МКС. Десять минут у экипажа не было связи с Землей из-за попадания в «серую зону».

В итоге, пока Шипенко снимал стыковку в ручном режиме, Пересильд ассистировала командиру корабля – космонавту Антону Шкаплерову, который вручную проводил маневр.

Прибытие состоялось почти по расписанию, а около 18.00 по московскому времени Шипенко и Пересильд уже отдавали на сушку свою костюмы . Тогда же произошло знакомство с международной командой МКС.

На связь с центром управления полетом они вышли уже в новой одежде. Тогда же и поделились впечатлениями. Видео с МКС опубликовал Роскосмос.

По словам актрисы, для было новым абсолютно все.

«Каждые 10 секунд приносили нечто новое», – заявила она, добавив, что ей до сих кажется, что все происходящее – сон.

Согласен с коллегой и Шипенко. Режиссер «Вызова» считает, что поверить в происходящее невозможно. А то, что они увидели, все буквально «было шоком во всех смыслах слова, но приятным».

«Столько мы ждали этого… нас очень тепло встречают. Сейчас будем осознавать, где мы», – поделился ощущениями он.

В свою очередь Шкаплеров рассказал, что полет с киноэкипажем стал самым быстрым в его карьере.

Он признал, что в самом финале случилась «заминка», но он действовал так, как учили в Центре подготовки космонавтов им. Гагарина, и все удалось сделать без проблем.

По его словам, киноэкипаж не мешал, а «даже помогал» ему в эти минуты.

«Молодцы. Действовали, как учили», – отметил он.

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