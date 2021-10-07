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«Мне так сложно жить»: жена Моргенштерна страдает от депрессии

Моргенштерн и Дилара Зинатуллина ФОТО: Stanislav Krasilnikov

Дилара Зинатуллина, неплохо зарабатывающая в Сети во многом благодаря славе звездного супруга, готовится открыть в столице салон красоты. Вот только перспектива стать успешной бизнесвумен, похоже, совсем не радует жену Моргенштерна. Дилара призналась, что страдает от осенней депрессии, пишет Starhit.ru.

С подобным состоянием Дилара, по ее признанию, сталкивается каждый год и ничего не может с этим поделать.

«Раз в году я встречаюсь с осенью, в которую мне так сложно жить, – разоткровенничалась 21-летняя избранница Моргенштерна в личном блоге. – Мне всегда грустно, не хочу ничего делать, кроме того как есть и что-то смотреть. Вытаскивать себя никуда не хочется, и серо-белый пейзаж за окном максимально удручает. Ну вот я и поныла. А как у вас дела? Есть ли у вас решение этой проблемы или надо переждать?».

Напомним, в конце августа Дилара и скандальный рэпер сыграли свадьбу в Москве, ведущей торжества стала сама Ксения Собчак.

Напомним, молодые люди стали встречаться в 2017 году, но на какое-то время расставались из-за неверности Алишера. Впоследствии артист понял, что вряд ли сможет встретить девушку лучше Дилары.

«Я благодарна обстоятельствам и отношениям с Алишером не за деньги, как вы думаете, не за подписчиков и не за все, о чем вы там пишете. Я восхищаюсь его работой и мне посчастливилось наблюдать за ней изнутри, принимать участие в огромных, масштабных проектах, быть их частью, получать колоссальный опыт. Я благодарна за то, что я в отношениях с тем человеком, которым могу гордиться и восхищаться, которого безмерно уважаю. Мой самый лучший пример и учитель – мой муж», – рассказывала Зинатуллина.


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